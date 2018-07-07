Bloomberg обновил рейтинг самых богатых людей в мире‍

Все трое богатейших предпринимателей заняты в сфере информационных технологий, отмечает агентство. Ранее на третьем месте был инвестор Уоррен Баффет

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций и данных отчетностей компаний, в которых у миллиардеров есть доля. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.

Ранее агентство оценило финансовое состояние российских миллиардеров. За шесть месяцев 2018 года богатство 24 крупнейших бизнесменов выросло на 3,271 миллиарда долларов.