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Bloomberg обновил рейтинг самых богатых людей в мире‍
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Bloomberg обновил рейтинг самых богатых людей в мире‍ 

Москва24 21 час назад
Фото: Москва24
Агентство Bloomberg составило новый рейтинг богатейших людей мира. Лидером стал руководитель интернет-компании Amazon Джеффри Безос со 142 миллиардами долларов. На втором месте — основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, его состояние оценивается в 94,2 миллиарда. Замкнул тройку основатель Facebook Марк Цукерберг. Его богатство составляет 81,6 миллиарда долларов.
Все трое богатейших предпринимателей заняты в сфере информационных технологий, отмечает агентство. Ранее на третьем месте был инвестор Уоррен Баффет.
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций и данных отчетностей компаний, в которых у миллиардеров есть доля. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.
Ранее агентство оценило финансовое состояние российских миллиардеров. За шесть месяцев 2018 года богатство 24 крупнейших бизнесменов выросло на 3,271 миллиарда долларов.
Кроме того, был опубликован рейтинг самых богатых семей мира. Туда вошли династии, передававшие свое состояние по наследству хотя бы один раз и распределившие его между несколькими членами семьи. На первом месте оказались владельцы сети магазинов Walmart семья Уолтон, их состояние оценили в 151 миллиард долларов.
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