Товарооборот Азербайджана и России вырос на четверть

По его словам, Россия является основным инвестором Северокавказского региона. В свою очередь Азербайджан активно сотрудничает с федеральными субъектами России. Министр отметил, что с начала текущего года российские компании инвестировали в экономику страны порядка $4 млрд За этот же период Азербайджан инвестировал в экономику России более $1 млрд, сообщает «Интерфакс»

«Между нашими странами имеется прочная договорно-правовая база, до сих пор подписано около 170, охватывающие различные области», — подчеркнул Мустафаев.

На сегодняшний день в Азербайджане действуют 760 компаний с российским капиталом.