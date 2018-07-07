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Товарооборот Азербайджана и России вырос на четверть
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Товарооборот Азербайджана и России вырос на четверть 

News.ru 1 час назад
Товарооборот между Азербайджаном и Россией за пять месяцев 2018 года увеличился на 24%. Об этом заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на встрече с послом России Михаилом Бочарниковым.
По его словам, Россия является основным инвестором Северокавказского региона. В свою очередь Азербайджан активно сотрудничает с федеральными субъектами России. Министр отметил, что с начала текущего года российские компании инвестировали в экономику страны порядка $4 млрд За этот же период Азербайджан инвестировал в экономику России более $1 млрд, сообщает «Интерфакс».
«Между нашими странами имеется прочная договорно-правовая база, до сих пор подписано около 170, охватывающие различные области», — подчеркнул Мустафаев.
На сегодняшний день в Азербайджане действуют 760 компаний с российским капиталом.
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