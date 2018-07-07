За миллиарды долларов: раскрыт «заговор» в матче России с Хорватией

До матча между сборными России и Хорватии остаются считанные часы. У подопечных Станислава Черчесова есть все шансы, чтобы выйти в полуфинал мирового первенства. Всю неделю эксперты и простые любители футбола обсуждали предстоящий матч, делали ставки и предсказывали исход игры. Были и те, кто умудрился найти в матче скрытый смысл, выстроив на его основе целую теорию заговора.

Началось все с сообщений об урегулировании двумя российскими банками — Сбербанком ВТБ — долга компании Agrokor, которая является крупнейшим хорватским продуктовым ритейлером. Корпорация задолжала более пяти миллиардов евро, среди кредиторов были и два российских кредитных учреждения: Сбербанку "Агрокор" был должен 1,1 миллиарда евро, а ВТБ — 300 миллионов.

По информации газеты "Ведомости", в минувшую среду в столице Хорватии Загребе состоялись слушания по поводу банкротства Agrokor, а также был разработан план спасения компании. По итогам переговоров было принято решение разделить ритейлера между кредиторами, в том числе двумя российскими банками. В итоге за урегулирование долга Сбербанк и ВТБ получат 46% акций "Агрокор". Первый станет владеть долей 39%, второй — семь.

Интерес российских кредитных учреждений понятен: продуктовый ритейлер — одна из крупнейших компаний в Хорватии. Только за 2015 год выручка группы составила 6,6 миллиарда евро. Консолидировав почти половину акций в своих руках, наши банки при грамотном менеджменте и правильно выстроенной стратегии развития смогут получать хорошие доходы от деятельности ритейлера.

Казалось бы, типичная коммерческая сделка. Но только не в тот момент, когда, по иронии судьбы, до важнейшего матча между сборными двух стран остается несколько дней. Мгновенно в Сети начали появляться двусмысленные сообщения, намекающие на связь делового соглашения с предстоящей игрой.

Особенно отличились пользователи Twitter. " Россия реструктурировала долг крупнейшей хорватской компании "Agrokor" перед Сбербанком и ВТБ на 1,4 млрд$. " Хотелось бы в связи с этим поздравить россиян с выходом в полуфинал! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. Ред.)", — написала пользователь с ником Тетя Роза. "Совпадение?" — вопрошает в свою очередь Никита Исаев

Некоторые сделали собственный прогноз по финальному счету на табло. "Накануне матча Россия-Хорватия реструктурирован долг крупнейшей хорватской компании — Agrokor… Мой прогноз 3-1 в пользу сборной России", — написал PfaffelHurfer. "Я конечно ни на что не намекаю, но теперь интересно посмотреть на результаты матча…", — включается в обсуждение темы комментатор с ником пыльная соня.

Букмекеры между тем строят свои прогнозы, и не на основании теорий заговора, а на объективных показателях каждой из команд. Большинство из них отдают предпочтение команде Хорватии с коэффециентами на победу от 2.20 до 2.25. Фаворитом называет наших соперников и футбольный эксперт BBC Sport Марк, который предсказывает хоть и с минимальным счетом, но все же победу подопечных Златко Ладича.

А вот у кота Постера из Тамбова другое мнение. Предсказавший исход матча с Испанией домашний питомец без колебаний выбрал команду России, съев лакомство под флажком нашей страны.

В любом случае, болеем за наших футболистов, надеемся и верим в победу. А всевозможные теории заговора воспринимаем с юмором. Почитали, улыбнулись и пошли дальше. "Боже вас сохрани — не читайте до обеда советских газет", — говорил незабвенный профессор Преображенский.

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