Волгоградский гарантийный фонд выдал предпринимателям более 160 млн рублей

Объем поручительств Волгоградского гарантийного фонда в первом полугодии 2018 года составил более 160 миллионов рублей. Это позволило предпринимателям взять кредитов на развитие бизнеса почти на 370 миллионов рублей.

По данным пресс-службы администрации области, гарантийный фонд предоставляет поручительства на сумму до 25 миллионов рублей по договорам, заключенным на срок до 10 лет. Помощь в получении большей суммы может быть оказана совместно с АО «Корпорация „МСП“ и АО „МСП-банк“.

За время работы фонда более 500 предпринимателей смогли привлечь около 5 миллиардов рублей кредитных средств для реализации проектов в промышленности, сельском хозяйстве, медицине, сфере бытовых услуг и других отраслях.

Добавим, список банков и программ предоставления поручительств размещены на сайте гарантийного фонда области.