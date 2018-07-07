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Bloomberg: цены на нефть могут превысить $150 за баррель
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Bloomberg: цены на нефть могут превысить $150 за баррель 

BFM.RU 7 июля 2018
Фото: BFM.RU
Нефтяников обвинили в жадности и недальновидности. Аналитики американской компании Sanford C. Bernstein & Co заявили, что цены на нефть могут превысить докризисные максимумы и достигнуть 150 долларов за баррель.
Аналитики винят в подорожании акционеров нефтяных компаний, сообщает Bloomberg. Они предпочитают увеличивать дивиденды и buyback вместо инвестиций в нефтедобычу и геологоразведку. Реинвестирование достигло минимума за последние 20 лет. Извлекаемые запасы нефти с начала двухтысячных годов упали на 30%. При этом спрос на нефть устойчиво растет. Поэтому цены могут рекордно вырасти. Аналитики, опрошенные Business FM, с прогнозом Bloomberg не согласились.
Владимир Фейгин президент фонда «Институт энергетики и финансов» «Мне не кажется этот прогноз реалистичным, а доводы, которые приводятся, как говорится, из разных корзин. Упали инвестиции. Тут несколько есть причин. Компании стали инвестировать в более эффективные проекты. Цены недостаточно устойчивы, и надо иметь запас, подушку некую безопасности. Они стараются инвестировать в более краткосрочные проекты, с более гарантированной доходностью, поэтому, когда они говорят о жадности, ну, можно назвать жадностью, а можно назвать осмотрительностью. Запасы снизились — так это цель такая была. Снижение запаса. Потому что запасы были избыточными. Сейчас по запасам произошла нормализация. У национальных нефтяных компаний есть потенциал роста. Саудовская Аравия — у нее есть резервные мощности. У целого ряда еще стран Ближнего и Среднего Востока. У России есть запас роста».
Запасы нефти на рынке сейчас оптимальны для сохранения баланса спроса и предложения. Человечество может столкнуться с дефицитом нефти только через 15-20 лет. В то время, как сильное колебание стоимости барреля происходит уже в наши дни, благодаря кризисным очагам — Венесуэле, Ираку и так далее, говорит независимый эксперт, Дмитрий Лютягин.
Дмитрий Лютягин независимый эксперт Тенденция по ухудшению запасов достаточно длинная уже. Начиная уже с 2000-х годов, крупных таких серьезных месторождений не вскрывалось. С точки зрения влияния объема запасов на цены — это, действительно, фактор, имеющий первостепенное значение, но только в том случае, когда а) — на долгосрочной перспективе через, например, 15-20 лет. Сейчас в геологоразведку, в разведку текущих месторождений вкладывается меньше средств, но это я, в первую очередь, связываю только с тем, что на текущий момент баланс по спросу и предложению на рынке нефти находится все-таки, в большей степени, в пользу именно спроса. То есть спроса сейчас меньше, чем предложения. В этой связи понятная тактика у нефтяных компаний — это тратить деньги на дивиденды и на байбеки. На любые другие направления нежели, чем в расширение сырьевой базы.
Российские эксперты отметили, что уже сегодня многие развивающиеся страны, нуждающиеся в нефти, жалуются на чересчур высокую стоимость. Еще немного, и цена станет для них запретительной. Поэтому рекордное подорожание невыгодно в первую очередь самим нефтяникам.
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