Хорватские фанаты, прибыв в Сочи на ЧМ, поют песни о родине и мечтают искупаться в море

СОЧИ, 7 июля. / ТАСС /. Хорватские болельщики, прибывшие в субботу в Сочи на матч 1/4 чемпионата мира по футболу со сборной России, поют песни о любви к родине, мечтают искупаться в море и попробовать блюда черноморской кухни до начала игры. Российские болельщики таких грандиозных планов на день не озвучивают, зато к самой игре подготовились не менее основательно: привезли с собой флаги, а во время матча планируют кричать «Вперед, Россия !» и петь «Калинку», рассказали ТАСС фанаты.

Четвертьфинальный матч Россия — Хорватия пройдет 7 июля на стадионе «Фишт», начало — 21:00 мск.

Хорватские болельщики отмечают, что матч со сборной России будет для их команды непростым. Они считают сборную России сильным соперником, от которого можно ждать сюрпризов.

"Конечно, мы надеемся на победу, но матч этот будет явно не из легких. А вообще, мы приехали сюда веселиться, получать удовольствие от этого праздника футбола и жизни", — поделился хорватский болельщик Златко.

Российские болельщики в свою очередь видят в Хорватии не менее серьезного противника, однако верят в успех сборной России. «Сначала думали про них [сборную России] плохо, потом хорошо, потом еще лучше, сейчас если выиграем, то совсем хорошее будет впечатление. Кричать сегодня будем „Россия, вперед!“. На прошлых матчах так же кричали, песни пели: „Калинку“ да „Катюшу“, — рассказал болельщик Михаил, для которого матч в Сочи станет пятой игрой чемпионата мира, которую он посетит вместе с женой.

Из Хорватии с музыкой

Выходя из зала прилета аэропорта Сочи, хорватские болельщики громко кричали „Мы хорваты!“ и начали петь песни на своем языке. Когда один из хорватов включил музыку на переносной колонке, голоса болельщиков стали еще громче.

»Все эти песни о том, как мы любим свою родину, как мы гордимся ей и как рады быть здесь, а мы действительно рады. Сочи — это город богатой спортивной истории, в котором были Олимпийские игры, а теперь вот чемпионат мира по футболу, поэтому нам очень хочется все здесь посмотреть и узнать", — поделился своими планами до матча Домагой Лукич.

Каждый из хорватских болельщиков привез с собой какую— либо футбольную атрибутику в цветах национального красно— белого флага в клетку, однако они выразили желание приобрести что-нибудь и в Сочи. «До матча я обязательно куплю какой-нибудь русский сувенир, а также волка Забиваку. За этим и за красивым футболом я сюда и приехал», — рассказал прилетевший из Загреба Йозеф.

Многие хорваты планируют до матча успеть посмотреть город, попробовать черноморскую кухню, а также искупаться в море. «Когда приедем в гостиницу, я сразу хочу пойти на пляж. После трех недель чемпионата в городах без моря Сочи кажется отличной возможностью для того, чтобы освежиться», — рассказал хорватский болельщик Станко Спикич, который вместе со своим братом путешествует на все крупные спортивные соревнования, в которых принимает участие сборная Хорватии по футболу и посетил все матчи команды в России.

В едином порыве

Для многих людей чемпионат мира по футболу стал настоящим праздником, к которому присоединились даже те, кто никогда не интересовался этим видом спорта. Так, Оксана Пальцева из Москвы футболом никогда не увлекалась, но, прочувствовав атмосферу чемпионата в столице, за два дня до четвертьфинала купила билет и на сутки приехала в Сочи. Раньше, делится девушка, никогда даже не подумала бы, что сама пойдет на футбольный матч, а сейчас специально следила за тем, когда на сайт выложат очередную партию билетов.

Приехавшие из Петербурга супруги Мария и Евгений тоже не болельщики — они даже футбольных кричалок не знают, но от души будут кричать «Россия, вперед!»

"У нас сейчас особая ситуация — чемпионат мира в нашей стране, да еще и наша команда играет, и нам удалось купить билеты. В такой ситуации каждый становится болельщиком! Тем более, в Петербурге такая атмосфера, и мы ею тоже заразились", — рассказала Мария.

Леонель Каваллари из Аргентины хотел, чтобы его команда сыграла в Сочи с испанцами, но не сбылось. Сейчас он будет болеть за сборную России, потому что за время чемпионата успел полюбить и страну, и россиян. «Нам очень нравится, как организован этот чемпионат, поэтому хотим, чтобы сборная России победила, так как нам нравится, насколько тепло люди в этой стране приняли нас», — сказал он.

Ян и Недим — друзья, но болеть будут за разные команды. Москвич Ян поддерживает россиян, но обещает кричать «Хорватия, вперед!». А Недим, хоть и согласен скандировать «Россия! Россия!», надеется на победу футболистов Хорватии, ведь раньше эта страна, как и его родная Босния и Герцеговина , были в составе одного государства — Югославии.