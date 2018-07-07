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Российские аграрии потеряют 100 млрд из-за роста цен на топливо — Ахметов
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Российские аграрии потеряют 100 млрд из-за роста цен на топливо — Ахметов 

Казанский репортер 7 июля 2018
Фото: Казанский репортер
Российский агропромышленный комплекс из-за роста цен на топливо потеряет в этом году 110 миллиардов рублей, Татарстан — от 2 до 2,5 миллиардов рублей, рассказал «Татар-информ» министр сельского хозяйства РТ Марат Ахметов. По его словам, пока аграриям удавалось договариваться с «Татнефтью» и «ТАИФом» о приемлемой ценовой политике перед посевной кампанией. Однако полностью потребности такой компромисс не покрывает. «У нас переплата по сравнению с прошлым годом, даже учитывая льготные цены, будет составлять примерно 2 — 2,5 миллиардов рублей, — объяснил Ахметов. — Хотя фактически мы покупаем то же количество, что и в прошлом году». Министр видит в происходящем и позитивные стороны. Ахметов полагает, что сложившаяся ситуация учит аграриев эффективней использовать технику.
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