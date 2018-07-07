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Использование чат-ботов сэкономит для бизнеса $11 млрд к 2023 году
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Использование чат-ботов сэкономит для бизнеса $11 млрд к 2023 году 

Прайм 7 июля 2018
МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Использование чат-ботов вместо торговых представителей для обслуживания клиентов поможет сэкономить компании до 11 млрд долларов к 2023 году, говорится в исследовании Juniper Research, которое приводит новостная медиакомпания MediaPost.
В этом году использование чат-ботов, технологии, заменившей человека на рынке труда, принесло экономию бизнесу в 6 млрд долларов.
В исследовании чат-боты определены как «компьютерная программа, применяющая технологию, разработанную для симуляции взаимодействия с живыми пользователями, которая может включать автоматизированные процессы, инициированные этим взаимодействием».
Использование чат-ботов может сократить время ожидания ответа по телефону или общения в социальных сетях с торговым представителем, таким образом потребители и компании сэкономят более чем 2 млрд часов к 2023 году.
Индустрия чат-ботов будет наиболее полезна из-за низких затрат и экономии времени и подойдёт для таких отраслей, как розничная торговля, банковское дело и здравоохранение, сообщает Juniper.
Через пять лет 70% чат-ботов будут задействованы в розничной торговле, говорится в исследовании. Выгоды для розничной торговли прогнозируются в восстановлении карт, мелких услугах и маркетинге.
К этому времени оценка экономической выгоды от использования чат-ботов достигнет 112 млрд долларов.
В исследовании указывается Taco Bell чат-бот, TacoBot, как пример бота, который терпеливо и остроумно занимается клиентскими вопросами. Juniper обнаружили, что боты дешевле чем люди, и также могут работать в качестве службы поддержки клиентов.
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