Цукерберг вошел в тройку богатейших людей

Цукерберг обошел инвестора Баффета в рейтинге миллиардеров Bloomberg

По данным агентства, состояние Цукерберга составляет $81,6 млрд, что больше, чем у Баффета, на $373 млн ($81,2 млрд). Отмечается, что основатель соцсети смог потеснить Баффета в рейтинге благодаря росту акций Facebook в пятницу на 2,4%.

Таким образом, уточняет агентство, первые три строчки богатейших людей планеты впервые заняли предприниматели, построившие свой бизнес в сфере информационных технологий.