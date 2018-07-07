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Цукерберг вошел в тройку богатейших людей
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Цукерберг обошел инвестора Баффета в рейтинге миллиардеров Bloomberg 

ТАСС 2 часа назад
Фото: EPA
Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг вышел на третье место в списке богатейших людей мира. В рейтинге миллиардеров, составляемом агентством Bloomberg, он потеснил американского инвестора Уоррена Баффета.
По данным агентства, состояние Цукерберга составляет $81,6 млрд, что больше, чем у Баффета, на $373 млн ($81,2 млрд). Отмечается, что основатель соцсети смог потеснить Баффета в рейтинге благодаря росту акций Facebook в пятницу на 2,4%.
Лидерство в рейтинге сохранил руководитель интернет-компании Amazon Джеффри Безос, чье состояние оценивается в $142 млрд Второе место занимает основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс ($94,2 млрд).
Таким образом, уточняет агентство, первые три строчки богатейших людей планеты впервые заняли предприниматели, построившие свой бизнес в сфере информационных технологий.
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