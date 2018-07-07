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Ценам на нефть предсказали скачок до 150 долларов за баррель
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Ценам на нефть предсказали скачок до 150 долларов за баррель 

Российская Газета 7 июля 2018
Ее аналитики, в частности, отмечают, что сейчас акционеры многих компаний предпочитают тратить прибыль на дивиденды, а не вкладывать ее в дальнейшее развитие нефтяных месторождений. Доля реинвестирования в отрасли упала до минимума за последние 20 лет.
Как результат — запасы нефти продолжают сокращаться. Так, с 2000 года они уменьшились на 30%. Но при этом спрос на нефть продолжает расти, поэтому рост цен неизбежен, отмечается в докладе американской компании. И он вполне может побить рекорд десятилетней давности.
"Любой дефицит предложения приведет к суперскачку цен, потенциально намного более сильному, чем рост до $150 за баррель в 2008 году", — прогнозируют аналитики.
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