Фролов: иск «Нафтогаза» к «Газпрому» ‐ это пиар

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов убежден, что требование пересмотреть тарифы на транзит газа было политическим. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник в Институте национальной энергетики.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов считает, что решение «Нафтогаза» Украины подать иск в Стокгольмский арбитраж — чисто политическое.

Фролов убежден, что обозначенная «Нафтогазом» в иске сумма в 11,58 миллиарда долларов (без учета процентов) весьма примечательна. Изначально украинская компания просила 16 миллиардов, но арбитражный суд присудил выплатить только 4,63 миллиарда долларов.

Заместитель гендиректора Института нац.энергетики убежден, что у нового иска нет ни малейших перспектив. Подобное поведение он назвал политическим пиаром.