Ещё
Фролов: иск «Нафтогаза» к «Газпрому» ‐ это пиар
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фролов: иск «Нафтогаза» к «Газпрому» ‐ это пиар 

360tv.ru 7 июля 2018
Фото: 360tv.ru
Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов убежден, что требование пересмотреть тарифы на транзит газа было политическим. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник в Институте национальной энергетики.
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов считает, что решение «Нафтогаза» Украины подать иск в Стокгольмский арбитраж — чисто политическое.
Фролов убежден, что обозначенная «Нафтогазом» в иске сумма в 11,58 миллиарда долларов (без учета процентов) весьма примечательна. Изначально украинская компания просила 16 миллиардов, но арбитражный суд присудил выплатить только 4,63 миллиарда долларов.
Заместитель гендиректора Института нац.энергетики убежден, что у нового иска нет ни малейших перспектив. Подобное поведение он назвал политическим пиаром.
Ранее НАК «Нафтогаз Украины» подала в стокгольмский арбитраж иск к «Газпрому» с требованием пересмотреть тариф на транзит, установленный в начале 2013 года. Украинская компания также потребовала доплату в размере 11,59 миллиарда долларов без учета процентов.
360tv.ru: последние новости
Туроператор «Аврора БГ» приостановил деятельность «Нафтогаз» вновь потребовал пересмотреть тарифы «Газпрома» на транзит Цукерберг стал богаче Уорена Баффета
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры46
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»46
Россию обвинили в попытке развалить НАТО40
На Украину надвигается катастрофа314
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру21
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение