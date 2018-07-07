Госдолг России взлетит к 2020 году

Российское правительство будет вынуждено серьёзно нарастить госдолг, чтобы обеспечить финансирование национальных проектов. В 2019-2021 годах государство планирует занять на выполнение майского указа 1,7 триллиона рублей, в связи с чем госдолг взлетит выше 16 процентов ВВП.

В 2019 году расходы федерального бюджета на 1,5 триллиона рублей превысят прошлогодние планы и составят около 17,9 триллиона рублей. Уже на следующий год расходы предложены на уровне 18,09 триллиона рублей. К 2021 году расходы могут достигнуть 19,9 миллиардов рублей.

При этом бюджетные доходы Минфина в следующем году могут достигнуть 19,6 триллиона рублей. В 2020 году доходы оцениваются в 20 триллионов рублей, а в 2021— в 20,5 триллиона рублей.

Ключевым изменением бюджетной политики стало решение Минфина об объединении в одном бюджете разнонаправленных планов по накоплению резервов и снижению нефтегазового дефицита.

За счёт нового правила в течение предстоящих трёх лет Фонд национального благосостояния РФ переведут в режим накопления доходов от нефти и газа. При этом средства на инвестиции планируется занимать на внутреннем рынке, тем самым заставляя расти госдолг.

Минфин считает, что госдолг в размере до 16,6 процента является «экономически безопасным».