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Госдолг России взлетит к 2020 году
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Госдолг России взлетит к 2020 году 

News.ru 7 июля 2018
Фото: News.ru
Российское правительство будет вынуждено серьёзно нарастить госдолг, чтобы обеспечить финансирование национальных проектов. В 2019-2021 годах государство планирует занять на выполнение майского указа 1,7 триллиона рублей, в связи с чем госдолг взлетит выше 16 процентов ВВП.
В 2019 году расходы федерального бюджета на 1,5 триллиона рублей превысят прошлогодние планы и составят около 17,9 триллиона рублей. Уже на следующий год расходы предложены на уровне 18,09 триллиона рублей. К 2021 году расходы могут достигнуть 19,9 миллиардов рублей.
При этом бюджетные доходы Минфина в следующем году могут достигнуть 19,6 триллиона рублей. В 2020 году доходы оцениваются в 20 триллионов рублей, а в 2021— в 20,5 триллиона рублей.
Ключевым изменением бюджетной политики стало решение Минфина об объединении в одном бюджете разнонаправленных планов по накоплению резервов и снижению нефтегазового дефицита.
За счёт нового правила в течение предстоящих трёх лет Фонд национального благосостояния РФ переведут в режим накопления доходов от нефти и газа. При этом средства на инвестиции планируется занимать на внутреннем рынке, тем самым заставляя расти госдолг.
Минфин считает, что госдолг в размере до 16,6 процента является «экономически безопасным».
Чтобы реализовать замысел, правительство хочет отказаться от финансирования дефицита бюджета за счёт ФНБ, ресурсы которого будут предоставлены «в целях софинансирования добровольных пенсионных накоплений граждан РФ», передаёт Газета.ru.
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