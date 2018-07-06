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Bloomberg: недофинансирование геологоразведки может привести к удорожанию нефти до $150
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Bloomberg: недофинансирование геологоразведки может привести к удорожанию нефти до $150 

ТАСС 6 июля 2018
НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Снижение инвестиций в геологоразведку может привести к резкому скачку цен на нефть, возможно до $150 за баррель. Как сообщило в пятницу информационное агентство Bloobmerg, на такую возможность указали эксперты компании Sanford C.Bernstein & Co.
Из-за избытка предложения нефти на мировом рынке в последние годы возникло «хроническое недофинансирование» нефтедобывающей промышленности и расходы на геологоразведочные работы упали до самого низкого уровня за последние годы, отмечается в их докладе. В результате объем доказанных запасов у большинства крупных нефтяных компаний за исключением Exxon и BP сократился в среднем на 30% по сравнению с 2000 годом, что создает условия для резкого роста цен.
"Инвесторы, которые добивались от управляющих нефтяных компаний сокращения капиталовложений и повышения дивидендов, возможно, пожалеют о недофинансировании нефтяной промышленности, — подчеркнули эксперты. — Любое сокращение поставок нефти на мировой рынок обернется супервысоким ростом цен, возможно, даже более высоким, чем в 2008 году, когда цена барреля нефти была близка к $150".
Как отметило агентство, в пятницу цена барреля нефти сорта Brent равнялась $76,78. На протяжении 2017 года она выросла почти на 60%.
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