«Нафтогаз» подал в арбитраж новый иск против «Газпрома»

Как сообщается на официальном сайте компании, истец требует пересмотра тарифа на транзит газа по контракту с «Газпромом» с марта 2018 года и предварительно оценивает свои денежные требования в 11,58 миллиарда долларов, не считая процентов.

«Нафтогазе» отмечают, что в марте 2018 года направили России запрос на пересмотр тарифа. Основанием для него стали прописанные в контракте «существенные изменения на газовом рынке Европы, в частности правил установления тарифов на транзит», а также «несоответствие тарифа европейскому уровню». Однако неконструктивная, по мнению украинской стороны, позиция «Газпрома» по этому вопросу вынудила «Нафтогаз» обратиться в арбитраж.

Впрочем, главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко написал в своем Facebook, что сумма исковых требований может быть уменьшена.

— Эта сумма будет уменьшена, если «Газпром» забронирует мощности на транзит после 2019 года и / или если он перестанет блокировать транзит газа из Средней Азии и экспорт других компаний из России, — говорится в посте представителя «Нафтогаза».

Витренко подчеркнул, что новый процесс не отменяет обязанность «Газпрома» заплатить Украине нам 2,6 миллиарда долларов по прошлому судебному решению.

Как ранее сообщал Пятый канал, в декабре 2017 года Стокгольмский арбитраж постановил, что «Нафтогаз» должен выплатить «Газпрому» 2 миллиарда долларов. А в феврале по другому иску обязал российскую компанию выплатить украинской 4,6 миллиарда долларов. То есть «Газпром» оказался должен «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов. «Газпром» с решением суда не согласился и объявил о расторжении контрактов. В мае Украина начала процедуру принудительного взыскания средств с российской компании, однако 13 июня «Газпром» добился в апелляционном суде приостановки исполнения решения Стокгольмского арбитража.