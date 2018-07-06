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Туроператор «Аврора БГ» объявил о приостановке деятельности
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Туроператор «Аврора БГ» объявил о приостановке деятельности 

Российская Газета 6 июля 2018
Фото: Российская Газета
Петербургский туроператор «Аврора БГ» с 6 июля прекращает деятельность, сообщила турфирма на своем сайте в пятницу.
"ООО «Аврора-БГ» с сожалением сообщает о невозможности дальнейшего осуществления туроператорской деятельности. Начиная с 06.07.2018 года наша компания прекращает продажу туристических услуг", — говорится в сообщении. Обязательства по договорам о реализации турпродукта по всем туристам, уже находящимся на отдыхе в Болгарии и Черногории будут выполнены в полном объеме, уточнили в турфирме.
"Аврора БГ" ранее принадлежала владельцам компании «Матрешка Тур», также прекратившей деятельность, и была продана.
29 июня компания отменила чартерные программы в Болгарию и Черногорию. По разным данным, от отмены чартеров пострадают порядка тысячи туристов. Ответственность туроператора перед туристами застрахована на 10 миллионов рублей в СК «Якорь». Договор действует до 13 июля 2018 года.
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