Туроператор «Аврора БГ» объявил о приостановке деятельности

Петербургский туроператор «Аврора БГ» с 6 июля прекращает деятельность, сообщила турфирма на своем сайте в пятницу.

"ООО «Аврора-БГ» с сожалением сообщает о невозможности дальнейшего осуществления туроператорской деятельности. Начиная с 06.07.2018 года наша компания прекращает продажу туристических услуг", — говорится в сообщении. Обязательства по договорам о реализации турпродукта по всем туристам, уже находящимся на отдыхе в Болгарии Черногории будут выполнены в полном объеме, уточнили в турфирме.

"Аврора БГ" ранее принадлежала владельцам компании «Матрешка Тур», также прекратившей деятельность, и была продана.

29 июня компания отменила чартерные программы в Болгарию и Черногорию. По разным данным, от отмены чартеров пострадают порядка тысячи туристов. Ответственность туроператора перед туристами застрахована на 10 миллионов рублей в СК «Якорь». Договор действует до 13 июля 2018 года.