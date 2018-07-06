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Арабы вложат миллионы в проект «Кортеж»
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Арабы вложат миллионы в проект «Кортеж» 

Вести.Ru 6 июля 2018
Фото: Вести.Ru
У российского проекта люксовых автомобилей «Кортеж» уже появились иностранные инвесторы. Так, арабский фонд готов вложить более 100 млн евро.
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