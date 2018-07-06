Крупнейшая криптобиржа Binance в 2018 г ожидает получить прибыль до $1 млрд

МОСКВА , 6 июл — ПРАЙМ. Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance по итогам текущего года ожидает получить прибыль от 0,5 до 1 миллиарда долларов, сообщил глава торговой площадки Чанг Пэн Чжао (Changpeng Zhao) в интервью агентству Блумберг

"Binance ожидает, что в 2018 году чистая прибыль составит от 500 миллионов до 1 миллиарда долларов", — сказал глава криптобиржи агентству.

Он также сообщил, что по итогам первого полугодия текущего года выручка Binance составила около 300 миллионов долларов, средний дневной оборот — 1,5 миллиарда долларов. Число пользователей криптобиржи за отчетный период достигло 10 миллионов.

Binance является крупнейшей в мире криптовалютной биржей. По данным портала CoinMarketCap, общий суточный объем торгов на бирже составляет более 1,2 миллиарда долларов.