Жители Тверской области стали чаще брать ипотеку на жилье

За первые 5 месяцев 2018 года жители Тверской области взяли 4 877 ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 8,9 млрд рублей. Это больше, чем за такой же период в прошлом году на 1905 кредитов, то есть в 1,6 раз. В суммарном выражении объем выданных кредитов увеличился почти в 2 раза, сообщают в пресс-службе Отделения Тверь ГУ Банка России по ЦФО.

Задолженность жителей области перед банками по ипотечным кредитам в июню 2018 года достиг 46,1 млрд рублей. Большая часть платежей гасится своевременно, всего 0,8% совокупной задолженности погашено не в срок.

Средний размер ипотечного займа в 2018 году составил 1,82 млн рублей, средний срок кредита — 200,7 месяцев, то есть, почти 17 лет. Ипотечная ставка в среднем снизилась с 10,6% до 9,6% годовых. Ипотечные кредиты в валюте в Тверской области брать перестали