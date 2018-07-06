«Падение» туроператоров продолжается

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Российский туроператор «Аврора-БГ» приостановил деятельность 

РИА Новости 1 час назад
Российский туроператор "Аврора-БГ" с 6 июля приостанавливает деятельность и прекращает продажу туристических услуг, сообщает компания.
В начале июля туроператор сократил чартерные программы в Болгарию и Черногорию в связи с изменением стоимости чартерных перевозок.
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"Аврора-БГ" с сожалением сообщает о невозможности дальнейшего осуществления туроператорской деятельности. Начиная с 6 июля 2018 года наша компания прекращает продажу туристических услуг", — говорится в сообщении.
Туроператор обещает выполнить взятые на себя обязательства по договорам реализации турпродукта (проживание, авиабилеты, трансфер, медстраховка) всем клиентам, уже находящимся на отдыхе в Болгарии и Черногории.
Этим летом несколько российских туроператоров столкнулись с рядом проблем в обслуживании своих клиентов. В частности, "Натали Турс" с 30 июня прекратило чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион, а 4 июля объявило об аннулировании всех туров на период с 4 июля по 30 сентября включительно. Кроме того, на этой неделе российский туроператор DSBW приостановил деятельность из-за невозможности исполнять обязательства перед клиентами и банком.
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