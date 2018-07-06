«Падение» туроператоров продолжается

Российский туроператор «Аврора-БГ» приостановил деятельность

Российский туроператор "Аврора-БГ" с 6 июля приостанавливает деятельность и прекращает продажу туристических услуг, сообщает компания.

В начале июля туроператор сократил чартерные программы в Болгарию Черногорию в связи с изменением стоимости чартерных перевозок.

"Аврора-БГ" с сожалением сообщает о невозможности дальнейшего осуществления туроператорской деятельности. Начиная с 6 июля 2018 года наша компания прекращает продажу туристических услуг", — говорится в сообщении.

Туроператор обещает выполнить взятые на себя обязательства по договорам реализации турпродукта (проживание, авиабилеты, трансфер, медстраховка) всем клиентам, уже находящимся на отдыхе в Болгарии и Черногории.