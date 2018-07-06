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Совкомбанк увеличит уставный капитал на 300 млн руб. через допэмиссию
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Совкомбанк увеличит уставный капитал на 300 млн руб. через допэмиссию 

ТАСС 6 июля 2018
МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Контролирующая Совкомбанк компания — Sovco Capital. Partners N. V. — утвердила увеличение уставного капитала кредитной организации на 300 млн руб. через допэмиссию обыкновенных акций, говорится в материалах банка.
В результате допэмиссии капитал Совкомбанка увеличится до 2,016 млрд руб.
Акции будут размещаться по закрытой подписке среди трех акционеров Росевробанка — Ильи Бродского, Сергея Гришина и Андрея Суздальцева, а также структуры РФПИ и ряда других компаний.
Совкомбанк входит в пятерку крупнейших частных банков в России по размеру активов, количеству офисов и территориальному покрытию. Банк предоставляет финансовые услуги крупнейшим российским корпорациям и субъектам РФ, в том числе по организации и размещению выпусков биржевых облигаций, а также обеспечивает для 350 тыс. малых и средних предприятий доступ к государственным закупкам, обслуживая примерно треть государственных закупок в стране.
Банк находится под контролем группы российских бизнесменов. Основными бенефициарами Совкомбанка являются его основатели братья Сергей и Дмитрий Хотимские (38% акций), Алексей Фисун (21,05%), Михаил Клюкин (12,95%), председатель наблюдательного совета банка и бывший член совета директоров компании «МВидео» Михаил Кучмент (7,88%), председатель правления банка Дмитрий Гусев (5,92%). Остальная часть пакета принадлежит группе физических лиц.
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