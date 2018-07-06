«Газпром» сократил в 2017 году закупки газа в Узбекистане на 11,3% — до 5,5 млрд кубометров.

«В 2017 году объем закупки «Газпромом» природного газа в Узбекистане составил 5,5 млрд кубометров», — говорится в сообщении.

Ранее «Газпром» сообщал, что в 2016 году объем закупки природного газа в Узбекистане составил порядка 6,2 млрд кубометров.

В ходе встречи стороны обсудили ход двустороннего сотрудничества компаний. В частности, речь шла о совместной разработке месторождения Шахпахты.

«Узбекнефтегаз» — основной партнер «Газпрома» в Узбекистане. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой, транспортировкой, хранением и реализацией нефти и газа.

В 2017 году «Газпром» и «Узбекнефтегаз» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. В мае 2018 года «Газпром» и «Узбекнефтегаз» подписали дополнительное соглашение №2 к соглашению о разделе продукции по доразработке месторождения Шахпахты. Документ предусматривает продолжение добычи газа до 2024 года.

Шахпахты — газоконденсатное месторождение, открытое в 1962 году в юго-восточной части плато Устюрт в Узбекистане.