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«Газпром» сократил в 2017 году закупки газа в Узбекистане на 11,3% — до 5,5 млрд кубометров.
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«Газпром» сократил в 2017 году закупки газа в Узбекистане на 11,3% — до 5,5 млрд кубометров. 

Rambler News Service 6 июля 2018
«Газпром» сократил в 2017 году объем закупки газа в Узбекистане на 11,3% — до 5,5 млрд кубометров, следует из сообщения газового холдинга по итогам встречи главы «Газпрома» Алексея Миллера и заместителя премьер-министра Узбекистана, председателя правления «Узбекнефтегаза» Алишера Султанова.
«В 2017 году объем закупки «Газпромом» природного газа в Узбекистане составил 5,5 млрд кубометров», — говорится в сообщении.
Ранее «Газпром» сообщал, что в 2016 году объем закупки природного газа в Узбекистане составил порядка 6,2 млрд кубометров.
В ходе встречи стороны обсудили ход двустороннего сотрудничества компаний. В частности, речь шла о совместной разработке месторождения Шахпахты.
«Узбекнефтегаз» — основной партнер «Газпрома» в Узбекистане. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой, транспортировкой, хранением и реализацией нефти и газа.
В 2017 году «Газпром» и «Узбекнефтегаз» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. В мае 2018 года «Газпром» и «Узбекнефтегаз» подписали дополнительное соглашение №2 к соглашению о разделе продукции по доразработке месторождения Шахпахты. Документ предусматривает продолжение добычи газа до 2024 года.
Шахпахты — газоконденсатное месторождение, открытое в 1962 году в юго-восточной части плато Устюрт в Узбекистане.
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