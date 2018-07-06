Что российские граждане получат от цифровизации транспортной инфраструктуры

В июне 2018 г. состоялась прямая линия с В. В. Путиным , на которой были освещены ближайшие и долгосрочные перспективы развития экономики России . Одно из ключевых направлений — развитие транспортно-логистической инфраструктуры.

На ее модернизацию в 2018 году Росавтодор выделил 287 млрд руб., что на 15% больше, чем в прошлом. Развитие региональных дорожных программ, финансирование программы «Безопасные и качественные дороги» входят в число приоритетных задач правительства.

Рост грузовых перевозок — индикатор устойчивого развития региональной экономики

Рынок транспортно-логистических услуг в 2017 году вырос на 6,8%, в первую очередь — за счет роста грузоперевозок на 9,2%. Доля транспорта в структуре ВВП составляет в среднем 7,5% или около 7 трлн. руб. Из этой суммы на грузовые перевозки приходится 88%. По данным РБК, объем коммерческих грузоперевозок за 2017 г. составил 3 106 млн тонн.

В связи с ростом товарооборота России со странами Восточно-Тихоокеанского региона, в частности, с Китаем , осуществляемых на базе технологий e-commerce, важно увеличивать объемы транспортировки грузов судами и контейнерные перевозки.

С этой целью реализуется проект «Северный морской путь» — кратчайший маршрут, соединяющий Европу с Восточной Азией, общей протяженностью 10,7 тыс. км.

В 2017 году объем грузоперевозок в Арктике превысил 10,7 тыс. тонн. Всего за год он вырос почти на 50%!По самым скромным прогнозам, к 2030 году, объем грузоперевозок через СМП составит 72 млн тонн.

Второе приоритетное направление — строительство дорог и мостов.

За счет товарооборота между Китаем и Россией, бюджет страны в 2017 г. пополнился на $84 млрд Рост за первые 2 месяца 2018 года уже составил 38% по сравнению с предыдущим годом. При сохранении подобной динамики, товарооборот в 2018 г. достигнет $116 млрд

Открытый в этом году Крымский мост позволит осуществлять транспортировку порядка 13 млн тонн грузов в год. Грузовые перевозки наземным транспортом из Крыма Краснодарский край (при базовом сценарии развития региона до 2020 года) позволят увеличить ВРП Крыма на 2% — до 386 млрд руб. Но есть и куда более оптимистические прогнозы, по которым данный показатель за 3 года достигнет показателя 514 млрд руб.

При дальнейшем развитии транспортно-логистической инфраструктуры рост ВВП страны составит 0,8% — 7 млрд руб., таким образом грузоперевозки в России увеличатся минимум в 2 раза в ближайшие 3 года.

Цифровые технологии — их рублевый эквивалент в ВВП Элементы «Индустрии 4.0», которые постепенно внедряются в российскую экономику, обеспечат прибавку к ВВП страны порядка 1,5 трлн. руб. в год. К таким элементам относятся «интернет вещей», 3D-печать, технологии распознания голоса, обработки физических сигналов, автоматизация бизнес-процессов.

Применяются подобные системы и в транспортно-логистической инфраструктуре: в управлении беспилотными автомобилями, грузоперевозками, складировании, видеонаблюдении и т.д.

Вложение в технологии, обладающие конкурентными преимуществами, принесет особо ощутимые результаты экономике России. Важно заимствовать передовой опыт зарубежных стран: внедрять цифровые технологии на транспорте по типу OceanConnect от Huawei — «Интернет транспортных средств» (IoV).

США. Цифровизацию важно осуществить, в первую очередь, в транспортно-логистической инфраструктуре, коммунальной инфраструктуре, образовании, здравоохранении и ЖКХ в связи с тем, что в данных отраслях российской экономики недостаточно развиты ИТ-технологии по сравнению со странами Запада, Японией

Цифровую модернизацию данных отраслей необходимо провести как можно скорее, ведь от этого зависит конкурентоспособность экономики России и, соответственно, благосостояние граждан.

Внедрение инноваций в электросетях и тепловых сетях позволит сэкономить 400 млрд руб. в год, в сфере ЖКХ — 300 млрд руб. в год. В целом, развитие транспортной системы за счет цифровизации может прибавить к ежегодным темпам роста ВВП 1%.

Дальнейшее развитие «умного» транспорта и дорог приведет к тому, что к 2035 году каждый десятый продаваемый автомобиль будет беспилотным, а поезда возможно смогут перевозить людей со скоростью 1000 км/ч. Благодаря внедрению инноваций в автомобильном и железнодорожном сообщении, в портах и аэропортах, эффективность объектов транспортной инфраструктуры увеличится в 2-3 раза.

Жители городов с «умными» дорогами получат высокий уровень комфорта, а городские власти и бизнес — экономию и повышение эффективности всех бизнес-процессов.

Всеми видами транспорта в России перевозится около 20 млрд пассажиров в год, а общий пассажирооборот за 2017 г. составил 554,6 млрд пассажиро-километров. К 2020 году пассажиропоток может составить 25 млрд пассажиров в год.

Если сегодня пассажиропоток на РЖД за 2017 г. 1,12 млрд человек, то при сохранении динамики роста 7,8% в год к 2020 году он достигнет показателя 1,4 млрд человек. За счет налоговых отчислений в бюджет РЖД приносит 1,6% от ВВП, 30% из которых — за счет пассажирских перевозок или порядка 450 млрд руб. К 2020 году данная сумма может достигнуть 564 млрд руб.

Что мне от этой цифровизации?

За счет цифровизации объектов транспортной инфраструктуры и роста объема перевозок на 7,8% в год, ВВП страны вырастет на 1,8%. При этом потребители получат комфортный общественный транспорт и безопасные дороги.

За счет цифровизации транспортной системы правительство сможет дольше сдерживать рост цен проезда на общественном транспорте. За счет расширения дорожной сети в России до 18% к 2020 г., сократятся транспортные издержки перевозчиков, а также упростится логистическая цепочка для реализации товаров и услуг отечественных производителей, которые откроют для себя новые рынки сбыта.

Нефть и газ будут доставляться быстрее и дешевле до точек переработки за счет выбора оптимального маршрута перевозок. Логистические затраты сократятся, снизится и стоимость переработки нефти отечественной марки Brent, что выгодно отразится на конкурентоспособности российского бензина на внешнем рынке, и затраты производителей товаров народного потребления на ГСМ и транспортировку по России.

Доля логистических затрат отечественных производителей в структуре себестоимости может достигать 40% от стоимости готовой продукции.

Таким образом, за счет строительства новых дорог и выбора производителями оптимальных маршрутов перевозок товаров, можно добиться снижения логистических издержек в 1,5-2 раза. Соответственно, конечные цены товаров на полках магазинов дольше будут оставаться на текущем уровне.

Кроме того, за счет оптимизации тарифов на грузоперевозки, на рынок придет много зарубежных товаров, в первую очередь, из Китая, и сократятся сроки поставки товаров из-за рубежа.

Таким образом, цифровизация и создание развитой российской дорожной сети выгодна всем — и российским компаниям, и гражданам, и экономике России в целом.