В Подмосковье выдано разрешение на ввод в эксплуатацию гипермаркета

ООО «БигБокс» получило разрешение на ввод в эксплуатацию гипермаркета оптовой и розничной торговли со смешанной группой товаров «Оптоклуб Ряды» в Мытищах , сообщает Министерство строительного комплекса Московской области

Общая площадь гипермаркета составляет 16 тыс. квадратных метров, рядом с ним организована парковка на 535 машиномест. Объем инвестиций в проект составил более 1,2 млрд руб., на нем создано 146 новых рабочих мест.

В настоящее время компания изучает еще четыре участка в Московском регионе для открытия новых лоукостеров, добавили в министерстве.