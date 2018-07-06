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В Подмосковье выдано разрешение на ввод в эксплуатацию гипермаркета
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В Подмосковье выдано разрешение на ввод в эксплуатацию гипермаркета 

Rambler News Service 6 июля 2018
ООО «БигБокс» получило разрешение на ввод в эксплуатацию гипермаркета оптовой и розничной торговли со смешанной группой товаров «Оптоклуб Ряды» в Мытищах, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Общая площадь гипермаркета составляет 16 тыс. квадратных метров, рядом с ним организована парковка на 535 машиномест. Объем инвестиций в проект составил более 1,2 млрд руб., на нем создано 146 новых рабочих мест.
В настоящее время компания изучает еще четыре участка в Московском регионе для открытия новых лоукостеров, добавили в министерстве.
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