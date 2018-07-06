Сбербанк взялся за «Палмали»

Сбербанк потребовал внести в реестр кредиторов судоходную компанию ООО «Палмали». Она задолжала ему свыше 13 миллиардов рублей.

Столь крупная задолженность появилась из-за невыплаты по трём кредитам на суммы $57 млн, $104 млн и $60 млн Данная информация опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

«Палмали» оформила кредиты в 2013-2014 годах, чтобы погасить долг перед Альфа-Банком , у которого брала деньги на покупку морских судов. В итоге, включая неустойку и проценты, компания должна Сбербанку $184 млн Кроме того, Сбербанк открыл в 2014 году кредитную линию для «Палмали» с лимитом в $34 млн На 25 апреля 2018 года задолженность по этому кредиту составила $26 млн Но это не всё. Сбербанк заключил с компанией шесть договоров ипотечного кредитования. В качестве залога банк взял 46 судов «Палмали», средняя залоговая стоимость которых 5 млн рублей.

В апреле 2018 года в отношении «Палмали» завели процедуру банкротства, дело о котором ведётся с октября 2017 года. На сегодняшний день в число кредиторов входит 43 физических и юридических лица.

С 2013 года на компанию подавали в суд свыше ста раз, как правило, все иски связаны с взысканием денежных средств. Например, за оплату услуг по поставке горюче-смазочных материалов или по техническому обслуживанию судов в портах и рейдах. Не меньшее количество дел завели на «Палмали» федеральные приставы: суммы задолженностей компании исчисляются миллионами рублей.

«Палмали» — дочерняя компания мальтийской Palmali Holding Company Limited, которая является частью бизнеса входящего в списки Forbes известного азербайджанского и турецкого предпринимателя Мубариза Мансимова. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте, группа компаний «Палмали» была основана в Турции в 1998 году. Изначально она предоставляла агентские услуги судам, проходящим через проливы Босфор и Дарданеллы. Спустя несколько лет компания стала осуществлять перевозки в Чёрном, Средиземном, Каспийском и Балтийском морях. Владельцы «Палмали» надеялись когда-нибудь выйти на мировой рынок перевозок, но теперь это навряд ли у них получится.

«Палмали» была зарегистрирована в Ростове-на-Дону в 2002 году с капиталом в 420 млн рублей. Директором компании является Алексей Михелев. Сейчас он проходит подозреваемым по уголовному делу за сокрытие денежных средств: по версии правоохранительных органов бизнесмен скрыл от налоговой 17,5 млн рублей. На сайте «Палмали» написано, что Михелев — высококвалифицированный специалист, который уверенно и грамотно реализует политику компании.

Ранее налоговая предъявляла претензии не только директору, но и самой компании. В 2014 году «Палмали» обвинили в незаконном выводе 6 млрд рублей в офшор. В ходе судебных разбирательств судоходная компания сумела снизить объём претензий до 1,7 млрд рублей и добилась в апелляционной инстанции трёхлетней рассрочки для их выплаты, мотивируя это тем, что в случае единовременной выплаты ей грозит банкротство.