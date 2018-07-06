Главе соперника «Газпрома» купили бронированный Cadillac

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев будет передвигаться на бронированном внедорожнике Cadillac Escalade, сообщает украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на источник.

Отмечается, что основное внимание уделяется предотвращению «внешних угроз жизни и здоровью» Коболева. Известно, что за три года управления компанией он неоднократно получал угрозы расправы. В 2015 году на дом Коболева под Киевом было совершено нападение — неизвестные обстреляли здание.

Автомобиль был куплен в июне и зарегистрирован на компанию «Укртранснафта», которая, в свою очередь, принадлежит «Нафтогазу». До этого Коболев передвигался на Toyota Highlander.