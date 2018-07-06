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ЦБ: в действиях экс-топов банка «Преодоление» выявлены признаки вывода активов
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ЦБ: в действиях экс-топов банка «Преодоление» выявлены признаки вывода активов 

Банки.ру 6 июля 2018
Временная администрация банка «Преодоление» в ходе обследования его финансового состояния выявила в действиях бывшего руководства и собственников признаки деяний, направленных на вывод активов посредством кредитования заемщиков с сомнительной платежеспособностью или с признаками отсутствия реальной хозяйственной деятельности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центробанка.
Информацию о финансовых операциях должностных лиц банка с признаками уголовно наказуемых деяний регулятор направил в Генеральную прокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.
В Банке России напоминают, что, по оценке временной администрации, стоимость активов «Преодоления» не превышает 1,182 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами более 1,22 млрд рублей. Арбитражный суд Москвы 17 мая этого года признал банк банкротом.
Лицензия у банка «Преодоление» была отозвана 22 декабря 2017 года. Центробанк пояснял, что в деятельности кредитной организации были выявлены многочисленные нарушения «антиотмывочного» законодательства в части своевременности представления и достоверности информации по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, в ходе надзора за деятельностью банка были установлены факты проведения теневых валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности для ЦБ.
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