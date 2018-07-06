«Нафтогаз» потребовал от «Газпрома» доплаты почти $12 млрд 

НАК «Нафтогаз Украины» требует пересмотреть тариф на транзит по контракту с ПАО «Газпром», передает «Интерфакс». Украинская компания подала в пятницу иск в Стокгольмский арбитраж.
Как отмечается в пресс-релизе украинской стороны, если на газовом рынке Европы произошли существенные изменения, то тариф, который не соответствует европейскому уровню, нужно пересмотреть. «Нафтогаз» требует пересмотра тарифа с марта 2013 года и предварительно оценивает свои денежные требования в $11,58 млрд, не считая процентов», — заявляет НАК.
Сумма исковых требований может быть уменьшена, если российская компания забронирует транзитные мощности после 2019 года, отметил главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, сообщает РИА Новости.
«Нафтогаз» уже добивался в Стокгольме пересмотра тарифа на транзит, начиная с 2010 года. Трибунал эти претензии не удовлетворил. В украинской компании заявляли, что это произошло «из-за их несоответствия формальным требованиям».