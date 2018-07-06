АКРА не понравилась деловая репутация экс-владельца санированного «Рост банка»

В пятницу АКРА присвоила банку «Реалист» рейтинг В со стабильным прогнозом. Это небольшой московский банк (334-е место по активам в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА» по итогам I квартала этого года), им владеют три человека — Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов через компанию «Бюрократ». Она стала акционером банка в июле 2017 г.

Карчев — бывший основной владелец банковской группы «Рост банка», который был санирован уже дважды. В банковскую группу Карчева входило семь банков — «Рост банк», СКА-банк, Тверьуниверсалбанк, Кедр, Уралприватбанк , Аккобанк и Байклаинвестбанк. В последнем Карчев до сих пор является совладельцем, ему принадлежит 9,99% акций банка. Остальные банки он потерял осенью 2014 г., когда ЦБ объявил о санации группы. Ее оздоровлением занялся Бинбанк , получивший 35,9 млрд руб. В интервью «Ведомостям» теперь уже бывший собственник Бинбанка Микаил Шишханов рассказывал, что «Рост банк» сам по себе был плохим долгом, и еще до прихода Бинбанка был большой отмывочной конторой, было много всяких транзакционных сделок. Он назвал «Рост банк» печальным приобретением.

У АКРА отрицательное мнение относительно деловой репутации «одного из бенефициаров, выступавшего акционером »Рост банка" и ряда связанных с ним банков», говорится в сообщении агентства. Карчев, тем не менее, формально не имеет ненадлежащей деловой репутации, и в черный список ЦБ включен не был, а поэтом может владеть банками, рассказывали «Ведомостям» два человека, близких к регулятору.

У «Реалиста» высокие нормативы достаточности капитала — Н1 20,2% — а это позволяет ему выдержать рост стоимости риска в значительном размере без нарушение обязательных нормативов на горизонте 12-18 месяцев. Собственные возможности банка генерировать прибыль АКРА оценила как умеренные. При этом у банка высокая концентрация кредитного портфеля — на долю 10 крупнейших групп заемщиков приходилось 58% портфеля, указывают аналитики агентства. Доля проблемных ссуд при этом умеренная, но с начала года она выросла с 3,2% до 8,5%. АКРА пишет, что оценку ограничивают риски ухудшения качества кредитного портфеля по мере роста объемов бизнеса — за пять месяцев этого года рост составил 20%. Фондируется банк в основном за счет средств физлиц — на них приходится более 60% обязательств банка.