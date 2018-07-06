«Нафтогаз» готов снизить сумму иска к «Газпрому» при использования ГТС Украины после 2019 года

«Нафтогаз Украины» готов снизить сумму иска к «Газпрому» о пересмотре тарифа на транзит российского газа в случае использования «Газпромом» газотранспортной системы (ГТС) Украины после 2019 года, заявил главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко Также условиями снижения суммы иска могут стать возможность покупки Украиной газа из Средней Азии и либерализация экспорта российского газа. «Начинаем новый арбитражный процесс против Газпрома в Стокгольме . На этот раз о пересмотре транзитного тарифа на 2018-2019 год… Предварительная сумма требований в нашем обращении в арбитраж, которое мы сегодня подали, почти $12 млрд (без процентов)… Эта сумма будет уменьшена, если «Газпром» забронирует мощности на транзит после 2019 года и / или если он перестанет блокировать транзит газа из Средней Азии и экспорт других компаний из России », — написал Витренко на своей странице в Facebook.