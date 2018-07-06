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«Нафтогаз» требует от Стокгольма пересмотреть тарифы на транзит газа с «Газпромом»
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«Нафтогаз» требует от Стокгольма пересмотреть тарифы на транзит газа с «Газпромом» 

ТК «Звезда» 6 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
Украинская сторона хочет изменить условия контракта с российской компанией с марта 2013 года.
Стокгольмский арбитраж получил исковое заявление от украинской компании «Нафтогаз». Документ содержит требование о пересмотре тарифа на транзит газа по контракту с российским «Газпромом».
С помощью иска украинская сторона рассчитывает получить от России еще 11,58 миллиардов долларов. «Нафтогаз» требует пересмотра условий контракта с марта 2013 года. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство по делу о факте выдачи премий в размере 45 миллионов долларов высшему менеджменту компании «Нафтогаз» по причине «победы над „Газпромом“».
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