«Нафтогаз» требует от Стокгольма пересмотреть тарифы на транзит газа с «Газпромом»

Украинская сторона хочет изменить условия контракта с российской компанией с марта 2013 года. Стокгольмский арбитраж получил исковое заявление от украинской компании «Нафтогаз» . Документ содержит требование о пересмотре тарифа на транзит газа по контракту с российским «Газпромом» С помощью иска украинская сторона рассчитывает получить от России еще 11,58 миллиардов долларов. «Нафтогаз» требует пересмотра условий контракта с марта 2013 года. Об этом сообщает ТАСС. Ранее Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство по делу о факте выдачи премий в размере 45 миллионов долларов высшему менеджменту компании «Нафтогаз» по причине «победы над „Газпромом“».