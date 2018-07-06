Газпром и Адыгея усиливают взаимодействие в решении общих задач

Заместитель генерального директора по работе с органами власти и регионами ООО «Газпром межрегионгаз» Николай Исаков доложил, что за последнее время выполнен большой объем работы по улучшению качества учета поставляемого населению газа, информированию абонентов, взысканию неуплат. Эти и другие принятые меры позволили повысить платежную дисциплину населения и собираемость платежей. Однако окончательное решение проблемы, по мнению докладчика, возможно только при поддержке со стороны руководства республики, муниципалитетов и правоохранительных органов

Глава Адыгеи заявил, что поддерживает позицию Газпрома и призвал заинтересованные органы подключиться к работе с неплательщиками.

«Считаю, что все потребители должны оплачивать получаемый газ своевременно и в полном объёме. При этом и население должно понимать, за что оно платит. Стоимость и учёт энергоресурсов должны быть справедливыми и прозрачными», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

Также глава республики отметил готовность региона к решению проблемы с задолженностями теплоснабжающих организаций при поддержке со стороны Газпрома.

В свою очередь Валерий Голубев подчеркнул заинтересованность Газпрома в расширении сотрудничества с Адыгеей по различным направлениям. В том числе будет рассмотрено предложение руководства республики о возможности вхождения компании «Газпром теплоэнерго» на рынок коммунальных услуг региона, сообщает пресс-служба главы Адыгеи.

Что касается бюджетных организаций-потребителей газа, здесь был отмечен высокий уровень расчетов, который является показателем консолидированной и последовательной позиции исполнительной власти региона и поставщика газа в вопросе погашения задолженности и обеспечения 100% текущих платежей за потребленный газ.

В рамках совещания стороны также обсудили возможность передачи в собственность Газпрома газовых коммуникаций, находящихся на балансе Республики Адыгея. Одним из перспективных аспектов взаимодействия названо создание возможностей для расширения газозаправочной инфраструктуры компании «Газпром» на территории республики.