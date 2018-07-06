«Фосагро» направит 3,11 млрд руб. на дивиденды из нераспределенной прибыли

МОСКВА , 6 июля. / ТАСС /. Акционеры "Фосагро" на внеочередном общем собрании приняли решение о выплате дивидендов из нераспределенной чистой прибыли на 31 декабря за 2017 года в объеме 3,11 млрд руб. из расчета 24 руб. на обыкновенную акцию, или восемь рублей на глобальную депозитарную расписку, сообщает компания.

Реестр на получение дивидендов закроется 23 июля.

Дивидендная политика компании предполагает выплаты акционерам в размере 30-50% чистой прибыли по МСФО, однако последние годы компания платит дивиденды поквартально. Суммарный объем дивидендных выплат «Фосагро» за 2016 год составил 21,4 млрд руб., в 2015 году компания направила на дивиденды 29,1 млрд руб.

По итогам 2017 года «Фосагро» выплатит финальные дивиденды за 2017 год в объеме 1,9 млрд руб.

"Фосагро" занимает первое место в Европе и третье в мире по производству фосфорсодержащих удобрений. Основными владельцами компании являются структура зампредседателя совета директоров «Фосагро» Андрея Гурьева-старшего и членов его семьи — их доля в уставном капитале составляет 48,48% акций. Еще 19,35% контролирует ректор Горного института в Санкт-Петербурге Владимир Литвиненко . В свободном обращении находятся около 25,87% акций, в репо заложено 2,117% уставного капитала компании.

Акции «Фосагро» котируются на Лондонской и Московской биржах.