Ещё
«Фосагро» направит 3,11 млрд руб. на дивиденды из нераспределенной прибыли
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Фосагро» направит 3,11 млрд руб. на дивиденды из нераспределенной прибыли 

ТАСС 6 июля 2018
МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Акционеры "Фосагро" на внеочередном общем собрании приняли решение о выплате дивидендов из нераспределенной чистой прибыли на 31 декабря за 2017 года в объеме 3,11 млрд руб. из расчета 24 руб. на обыкновенную акцию, или восемь рублей на глобальную депозитарную расписку, сообщает компания.
Реестр на получение дивидендов закроется 23 июля.
Дивидендная политика компании предполагает выплаты акционерам в размере 30-50% чистой прибыли по МСФО, однако последние годы компания платит дивиденды поквартально. Суммарный объем дивидендных выплат «Фосагро» за 2016 год составил 21,4 млрд руб., в 2015 году компания направила на дивиденды 29,1 млрд руб.
По итогам 2017 года «Фосагро» выплатит финальные дивиденды за 2017 год в объеме 1,9 млрд руб.
"Фосагро" занимает первое место в Европе и третье в мире по производству фосфорсодержащих удобрений. Основными владельцами компании являются структура зампредседателя совета директоров «Фосагро» Андрея Гурьева-старшего и членов его семьи — их доля в уставном капитале составляет 48,48% акций. Еще 19,35% контролирует ректор Горного института в Санкт-Петербурге Владимир Литвиненко. В свободном обращении находятся около 25,87% акций, в репо заложено 2,117% уставного капитала компании.
Акции «Фосагро» котируются на Лондонской и Московской биржах.
ТАСС: последние новости
Туроператор "Аврора-БГ" приостановил свою деятельность СМИ: две компании из ФРГ поставили в РФ титановую руду, которая затем оказалась в Крыму "Нафтогаз" готов урезать сумму иска к "Газпрому" в ответ на обязательства после 2019 года
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры46
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»41
На Украину надвигается катастрофа292
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру16
В НАТО опасаются встречи Путина и Трампа25
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение