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Консорциум РФПИ и Mubadala подал в ФАС ходатайство о покупке 49% «Газпромнефть-Восток»
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Консорциум РФПИ и Mubadala подал в ФАС ходатайство о покупке 49% «Газпромнефть-Восток» 

Rambler News Service 6 июля 2018
Консорциум Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и компании Mubadala (ОАЭ) подал в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России ходатайство о приобретении 49% компании «Газпромнефть-Восток», дочерней компании «Газпром нефти», говорится в сообщении ведомства.
Ходатайство подано в соответствии с требованиями федерального закона «Об иностранных инвестициях».
«В ФАС России поступило ходатайство консорциума РФПИ и компании Mubadala Investment Company о приобретении 49% в уставном капитале ООО «Газпромнефть-Восток». Ходатайство подано в соответствии с требованиями федерального закона № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»», — говорится в сообщении.
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