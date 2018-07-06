Крупнейший в мире пенсионный фонд за год заработал на инвестициях $91 млрд

Москва , 6 июля — «Вести. Экономика». Крупнейший в мире пенсионный фонд зафиксировал максимальный за три года рост прибыли от инвестиций, несмотря на убытки в последнем квартале финансового года, сообщает Bloomberg

Государственный пенсионный инвестиционный фонд Японии (GPIF) в финансовом году, завершившемся 31 марта, заработал на вложениях 6,9%, или 10,1 трлн иен ($91 млрд), увеличив активы до 156,4 трлн иен.

Инвестиции в японские акции, оказавшиеся самым удачным вложением фонда, принесли ему 5,5 трлн иен (доходность — 15,7%), зарубежные акции — 3,5 трлн иен (10,2%). Японские облигации прибавили 362 млрд иен (0,8% доходности), зарубежные бонды — 674 млрд иен (3,7%).

За 12 месяцев японский индекс Topix прибавил более 13%, глобальный индекс MSCI All-Country World вырос на 13%.

Шесть кварталов роста увеличили активы под управлением GPIF до рекордного уровня в конце минувшего года.

Однако фонд понес убытки в IV квартале фингода, поскольку настроения инвесторов перешли от оптимизма по поводу снижения налогов в США к опасениям по поводу «торговой войны».

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[/ССЫЛКИПОТЕМЕ] В январе-марте GPIF потерял на своих инвестициях 5,5 трлн иен ($49,7 млрд). Иностранные акции оказались самой невыгодной инвестицией с доходностью в минус 6,4%, за ними следуют японские акции — минус 4,7%. Доходность вложений в иностранные облигации за этот период составила минус 4,3%, в японский долг — 0,3%.

Глобальное падение акций и снижение казначейских облигаций США в IV финквартале не позволили фонду побить установленный три года назад рекорд годового роста прибыли в 12%.

Как сообщали «Вести. Экономика», в 2014 г. GPIF пересмотрел свою стратегию, решив увеличить вложения в акции и сократить покупку облигаций.

На конец марта 27,5% средств GPIF было вложено в японские облигации, 14,8% — в иностранные бонды, 25,1% — в японские акции и еще 23,9% — в акции зарубежных компаний. Доля краткосрочных активов составляла 8,7%.

Среди акций японских компаний, принадлежащих GPIF, наибольшую долю занимали бумаги Toyota Motor , на втором месте — Mitsubishi UFJ Financial, на третьем — Sumitomo Mitsui Financial Group.

Среди акций зарубежных компаний наибольшую долю занимали бумаги Apple , за ними следовали акции Microsoft и Amazon.