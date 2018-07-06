Набсовет «ФК Открытие» утвердил увеличение уставного капитала для докапитализации «дочек»

Банк выпустит акции по номинальной стоимости на общую сумму 28,3 млрд руб.

"Номинальная стоимость уже размещенных на данный момент и дополнительно выпускаемых обыкновенных акций «Открытия» единая и равна 1/220421642 руб. Таким образом, общая номинальная стоимость дополнительно выпускаемых акций составляет более 28 млрд руб. Но цена, по которой дополнительно выпускаемые акции «Открытия» будут размещаться, по условиям эмиссии будет определена наблюдательным советом «Открытия» позднее. Соответственно и общую сумму денежных средств, которые может получить «Открытие» за дополнительные акции, можно будет рассчитать позднее, исходя из цены, которую определит наблюдательный совет «Открытия», — пояснили ТАСС в пресс-службе банка.

Акции будет приобретать Банк России , который сейчас занимается санацией «Открытия» через Фонд консолидации банковского сектора, добавили в пресс-службе. «Открытие», в свою очередь, будет использовать средства, полученные от размещения акций, для финансовой поддержки дочерних организаций".

ЦБ в конце 2017 г. уже выделил на докапитализацию группы «Открытие» 456,2 млрд руб. Существенная часть этой суммы — 189,1 млрд руб. — пошло на закрытие «дыры» в капитале банка «ФК Открытие», 42,2 млрд руб. на финансовую помощь "Росгосстраху" , НПФ получили 42,9 млрд руб.

Глава ФК «Открытие» Михаил Задорнов заявлял в июне, что рассчитывает в течение месяца на докапитализацию «Росгосстраха» (до этого ЦБ предоставил страховщику финпомощь общим объемом 106 млрд руб.).