Атака из «Региона»: с Зиявудина Магомедова требуют 3,3 млрд рублей

Головная структура Fesco « Дальневосточное морское пароходство » (ДВМП) должна выплатить 3,3 млрд рублей «Алгоритминвесту», решил Арбитражный суд Москвы 2 июля. При этом 3,15 млрд рублей приходится на облигации ДВМП, остальное — невыплаченный по ним купонный доход.

В феврале Fesco не смогла выплатить 6,3 млрд рублей по рублевым облигациям. Президент ДВМП Александр Исурин обещал расплатиться с кредиторами к середине года. Но в конце июня признал эти планы нереалистичными и сообщил, что потребуется еще 1,5-2 месяца.

Претензии «Алгоритминвеста» к ДВМП не ограничиваются иском в 3,3 млрд рублей. По данным СПАРК в суде рассматриваются еще три иска к структуре Fesco на более 1 млрд рублей.

«Алгоритминвест» входит в инвестиционную группу «Регион», следует из данных ЦБ . «Регион» является крупнейшим держателем рублевых облигаций ДВМП, рассказали Forbes два источника, близких к Fesco. В Fesco отказались раскрывать список держателей облигаций, «Регион» на момент публикации статьи не ответил на запрос Forbes.

Собеседники Forbes связывают инвесткомпанию с менеджментом «Роснефти» и отмечают, что «Регион» неоднократно представлял интересы госкомпании. Один из них говорит, что у «Региона» облигаций ДВМП на примерно 5 млрд рублей. Такую же сумму называли источники «Ведомостей» . По данным издания, в 2016 году облигации передал «Региону» Внешпромбанк перед тем, как у него отозвали лицензию. Таким образом банк якобы возместил «Роснефти» средства, которые госкомпания держала на счетах Внешпромбанка.

Откуда проблемы

Магомедов вместе с GHP Group Марка Гарбера cкупил около 70% Fesco в 2012 году. Траты оценивались в $1,4 млрд, основным продавцом выступил бывший министр топлива и энергетики Сергей Генералов

Изначально планировалось купить у Генералова только железнодорожного оператора «Трансгарант», рассказывает участник тех сделок. Но Зиявудин, который в тот момент мечтал о трансроссийском логистическом холдинге, настоял на покупке всего Fesco. Покупка обеспечивала «Сумме» присутствие в железнодорожных перевозках и выход на Дальний Восток. Но сделка легла тяжелым бременем на саму Fesco.

Fesco была куплена «по довольно высокой цене с большим количеством долгового финансирования», признавал первый зампред ВТБ Юрий Соловьев . В итоге «компания попала в достаточно трудное финансовое положение, в основном из-за количества долларового долга, которым она была обременена», говорил инвестбанкир. Осенью 2017 года ВТБ выделил Fesco $680 млн, чтобы расплатиться по долгам перед держателями евробондов. Тогда же группа договорилась об отсрочке до февраля 2018 года по рублевым облигациям. Но исполнить обязательства не смогла.

Один из акционеров Fesco винит в проблемах холдинга Зиявудина. По его словам, тот замкнул все управление группой на себя и до последнего противился распродаже активов в счет погашения долгов. Избавиться от некоторых активов Fesco предполагалась еще на этапе сделки с Генераловым, рассказывает ее участник. Благодаря продаже блокпакета Fesco в «Трансконтейнере» можно было сразу погасить большую часть долга, сокрушается собеседник Forbes. Но Зиявудин видел в контейнерном бизнесе перспективы и наоборот вступил в борьбу с тогдашним главой РЖД Владимиром Якуниным за контроль над «Трансконтейнером».

Судя по всему, Fesco все же придется расстаться с «Трансконтейнером». О том, что пакет Fesco выставлен на продажу в июне сообщил «Коммерсант». К этому времени кредиторы засыпали Fesco исками и даже попытались банкротить ДВМП. А Зиявудин вместе с братом Магомедом были арестованы по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей, а также мошенничестве и организации преступного сообщества.