СК «Опора»: Отказ от страховой деятельности осуществляется под контролем ЦБ

МОСКВА , 6 июл — ПРАЙМ. Банк России с 6 июля ввел в СК «Опора» временную администрацию. Как сообщалось ранее, страховая компания приняла решение отказаться от страховых лицензий с 28 июня.

В «Опоре» агентству «Прайм» сообщили, что обязательства компании были полностью урегулированы путем передачи страхового портфеля. Передача всего страхового портфеля и, соответственно, всех ликвидных активов закономерно привела к нарушению нормативов финансовой устойчивости. Единственным неурегулированным случаем является покушение на страховое мошенничество со стороны страхователя — ЗАО «Центрально-черноземная плодово-ягодная компания» (ЗАО «ЦЧПЯК»). СК «Опора» намерена урегулировать данный вопрос судебным путем. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отказ от страховых лицензий осуществляется под полным контролем ЦБ РФ, и введение временной администрации является планируемым шагом со стороны регулятора, соответствующим сложившейся практике в отношении компаний, которые прекращают работу на рынке, говорится в сообщении СК «Опора».

Как заявили в ООО «Открытый Мир» — единственном акционере АО СК «Опора» — под руководством ЦБ РФ СК «Опора» реализует добросовестный, плановый уход со страхового рынка с выполнением всех обязательств.