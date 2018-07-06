Европлан вошел в ТОП-15 автолизинговых компаний Европы в 2017 году

ТАСС , 6 июля. Европейская федерация национальных ассоциаций лизинговых компаний Leaseurope опубликовала исследование рынка лизинговых компаний Европы в 2017 году, в рэнкинг вошли 64 компании. Европлан занял 15 позицию.

По результатам исследования автолизинговая компания Европлан (АО «ЛК „Европлан“), входящая в „САФМАР Финансовые инвестиции“ Михаила Гуцериева , заняла 15 место по объему нового бизнеса среди автолизинговых компаний Европы и осталась лидером в сегменте автолизинга среди российских компаний.

Европлан заключил в 2017 году 30 266 договоров лизинга на общую сумму более €928 млн В сегменте лизинга коммерческого транспорта Европлан вошел в ТОП-10 компаний Европы, заняв седьмое место по количеству новых договоров (13 564 договора). По объему нового бизнеса компания получила 14 место (€469 млн).

В сегменте лизинга легковых автомобилей Европлан занял 18 место по количеству новых договоров (16 702 договора) и 19 место по объему нового бизнеса (€460 млн). Европлан стал лидером среди российских компаний в этом сегменте, как и в 2016 году.

Leaseurope, Европейское объединение ассоциаций лизинговых компаний, является международной некоммерческой организацией, миссия которой заключается в предоставлении экспертного анализа состояния европейского рынка лизинга. Leaseurope выпускает рэнкинг лизинговых компаний уже 17 год подряд.