Арбитражный суд Архангельской области встал на сторону ООО «ЭкоЦентр» 

Арбитражный суд отказал компании АО «Управление отходами» в удовлетворении иска. Компания была не согласна с результатами конкурса по выбору регионального оператора по обращению с отходами.
Конкурс проводило министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области. Победу одержала волгоградская компания ООО «ЭкоЦентр», которая входит в группу компаний «Чистый город».
АО «Управление отходами» направило жалобу в ФАС России и иск в арбитражный суд с целью оспорить процесс и итоги отбора регионального оператора. Суд первой инстанции заявителю отказал, сообщает пресс-служба правительства области.