Ещё
Арбитражный суд Архангельской области встал на сторону ООО «ЭкоЦентр»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Арбитражный суд Архангельской области встал на сторону ООО «ЭкоЦентр» 

АиФ Архангельск 6 июля 2018
Фото: АиФ Архангельск
Арбитражный суд отказал компании АО «Управление отходами» в удовлетворении иска. Компания была не согласна с результатами конкурса по выбору регионального оператора по обращению с отходами.
Конкурс проводило министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области. Победу одержала волгоградская компания ООО «ЭкоЦентр», которая входит в группу компаний «Чистый город».
АО «Управление отходами» направило жалобу в ФАС России и иск в арбитражный суд с целью оспорить процесс и итоги отбора регионального оператора. Суд первой инстанции заявителю отказал, сообщает пресс-служба правительства области.
АиФ Архангельск: последние новости
В Котласе чуть не убили директора управляющей компании «Дно древнего моря»: почему учёные всего мира стремятся в Северодвинск? Почему не дозвониться в «Белую Розу»?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили12
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой8
Россия может остаться без военного транспортника54
Посидим дома: почему россияне не едут за границу32
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа23
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение