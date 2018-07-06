Арбитражный суд Архангельской области встал на сторону ООО «ЭкоЦентр»

Арбитражный суд отказал компании АО «Управление отходами» в удовлетворении иска. Компания была не согласна с результатами конкурса по выбору регионального оператора по обращению с отходами.