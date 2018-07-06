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В Омске запустили вторую очередь комбикормового завода за 350 млн рублей
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В Омске запустили вторую очередь комбикормового завода за 350 млн рублей 

Rambler News Service 6 июля 2018
Агрохолдинг «Pуском-Агро» запустил в Кирилловском районе Омска вторую очередь комбикормового завода. На церемонии запуска присутствовал глава Омской области Александр Бурков, пишет Gorod55.ru со ссылкой на областную администрацию.
После запуска второй очереди можность завода выросла до 180 тыс. тонн в год. Общий объем инвестиций в завод составил порядка 350 млн руб.
«Этот проект является примером плодотворного сотрудничества бизнеса и власти. Правительство Омской области и депутатский корпус Законодательного собрания пошли навстречу запросам инвесторов на налоговые преференции. В итоге компания «Руском-Агро» приняла решение вложить инвестиции в реализацию проекта не где-нибудь в другом регионе, а на территории Омской области», — заявил Бурков.
Комбикормом с завода обеспечит потребности Омской области, а также будет поставляться в Тюменский регион.
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