В Омске запустили вторую очередь комбикормового завода за 350 млн рублей

После запуска второй очереди можность завода выросла до 180 тыс. тонн в год. Общий объем инвестиций в завод составил порядка 350 млн руб.

«Этот проект является примером плодотворного сотрудничества бизнеса и власти. Правительство Омской области и депутатский корпус Законодательного собрания пошли навстречу запросам инвесторов на налоговые преференции. В итоге компания «Руском-Агро» приняла решение вложить инвестиции в реализацию проекта не где-нибудь в другом регионе, а на территории Омской области», — заявил Бурков.

Комбикормом с завода обеспечит потребности Омской области, а также будет поставляться в Тюменский регион.