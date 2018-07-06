ГУММиД подал иск к подрядчику «Стрелки»

Нижегородское МКУ ГУММиД подал иск к подрядчику строительства станции метро «Стрелка» на сумму 625 млн 892 тысяч рублей. Об этом сообщается в картотеке на сайте Арбитражного суда Нижегородской области.

«Управление строительства — 620» заключило муниципальный контракт на строительство метро «Стрелка» в марте 2015 года по итогам конкурса, прошедшего 10 марта. Стоимость строительства была снижена с первоначальных 12,7 млрд рублей и итоговая цена контракта составила 10,3 млрд рублей.

Напомним, что станцию метро «Стрелка» достроили за счет резервного фонда Правительства РФ.

Также ранее сообщалось о том, что СК «Управление строительства — 620» сорвало срок ремонта дороги от улицы Бетанкура до улицы Совнаркомовской в Нижнем Новгороде, выполнив ремонт с нарушениями, с использованием старых материалов и со срывом сроков по своей вине.

Кроме этого, арбитражные суды рассматривают множество исков к дочерней структуре «УС-620» — ООО «Нижегородское „Строительное Управление-620“.