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ГУММиД подал иск к подрядчику «Стрелки»
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ГУММиД подал иск к подрядчику «Стрелки» 

Newsroom24 6 июля 2018
Фото: Newsroom24
Нижегородское МКУ ГУММиД подал иск к подрядчику строительства станции метро «Стрелка» на сумму 625 млн 892 тысяч рублей. Об этом сообщается в картотеке на сайте Арбитражного суда Нижегородской области.
«Управление строительства — 620» заключило муниципальный контракт на строительство метро «Стрелка» в марте 2015 года по итогам конкурса, прошедшего 10 марта. Стоимость строительства была снижена с первоначальных 12,7 млрд рублей и итоговая цена контракта составила 10,3 млрд рублей.
Напомним, что станцию метро «Стрелка» достроили за счет резервного фонда Правительства РФ.
Также ранее сообщалось о том, что СК «Управление строительства — 620» сорвало срок ремонта дороги от улицы Бетанкура до улицы Совнаркомовской в Нижнем Новгороде, выполнив ремонт с нарушениями, с использованием старых материалов и со срывом сроков по своей вине.
Кроме этого, арбитражные суды рассматривают множество исков к дочерней структуре «УС-620» — ООО «Нижегородское „Строительное Управление-620“.
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