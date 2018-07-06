Ещё
ЦБ зарегистрировал платежную систему Газпромбанка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЦБ зарегистрировал платежную систему Газпромбанка 

Банки.ру 6 июля 2018
В реестр операторов платежных систем, который ведет Банк России, включена платежная система «Газпромбанк». Соответствующая запись внесена 6 июля.
Оператором платежной системы выступает Газпромбанк. Он же является ее расчетным центром, платежным клиринговым центром и операционным центром, свидетельствуют материалы ЦБ.
Ранее, в начале июня этого года, Газпромбанк закрыл сделку с «МегаФоном», «Ростехом» и USM Holdings по созданию совместного предприятия, которое займется развитием цифровых услуг и реализацией проектов в сфере цифровой экономики.
Новость
Банки.ру: последние новости
АСВ дополнительно привлекло Почта Банк для выплат страховки вкладчикам Мосуралбанка «Газпромбанк Лизинг» поставит компании «НВ-Трейд» партию вагонов-хопперов на 2,5 млрд рублей Российские банки получат почти 50% хорватского ретейлера Agrokor
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили12
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой8
Россия может остаться без военного транспортника54
Посидим дома: почему россияне не едут за границу32
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа23
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение