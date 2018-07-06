ЦБ зарегистрировал платежную систему Газпромбанка

В реестр операторов платежных систем, который ведет Банк России , включена платежная система «Газпромбанк» . Соответствующая запись внесена 6 июля.

Оператором платежной системы выступает Газпромбанк. Он же является ее расчетным центром, платежным клиринговым центром и операционным центром, свидетельствуют материалы ЦБ.

Ранее, в начале июня этого года, Газпромбанк закрыл сделку с «МегаФоном» «Ростехом» и USM Holdings по созданию совместного предприятия, которое займется развитием цифровых услуг и реализацией проектов в сфере цифровой экономики.

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