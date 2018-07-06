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Всемирный банк выделит 30 миллионов долларов на развитие экономики Молдавии
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Всемирный банк выделит 30 миллионов долларов на развитие экономики Молдавии 

РИА Новости 6 июля 2018
КИШИНЕВ, 6 июл — РИА Новости. Кабмин Молдавии сообщил, что Всемирный банк выделит стране 30 миллионов долларов для обеспечения макроэкономической стабильности и роста экономики.
"Совет директоров Всемирного банка утвердил 5 июля выделение суммы в размере 30 миллионов долларов нашей стране для «Программы экономического управления для Молдовы (DPO-3)», — сообщила в пятницу пресс-служба молдавского правительства.
Программа (DPO-3) — это один из компонентов молдавско-американского стратегического партнерства на 2018-2021 годы. Она направлена на обеспечение макроэкономической стабильности и роста экономики.
По данным пресс-службы, деньги, предоставленные Всемирным банком в виде бюджетной поддержки, должны «поддержать усилия» Молдавии по снижению налоговых рисков и гармонизации условий развития частного сектора.
"Утверждение финансирования признает предыдущие реформы, внедренные Молдавией для улучшения пенсионной системы, роста функциональности национального органа по неподкупности, консолидации управления в банковском секторе и улучшения бизнес-среды", — заявила глава представительства Всемирного банка в Молдавии Анна Ахалкаци.
С момента присоединения Молдавии к Всемирному банку в 1992 году, республика получила более миллиарда долларов.
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