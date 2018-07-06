«Роснефть» сменила гендиректора оператора проекта «Печора СПГ» 

«Роснефть» сменила гендиректора компании «РН-Печора СПГ», созданной для проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Ненецком автономном округе, говорится в материалах «Роснефти». Новым руководителем компании назначен Михаил Скотских.
Ранее компанию возглавлял Дмитрий Агеев, который в 2016 году сменил на этом посту Александра Храмова (брата первого заместителя главы Минприроды РФ Дениса Храмова).
«Роснефть» и группа «Аллтек» в декабре 2015 года завершили создание совместного предприятия «РН-Печора СПГ» для целей развития проектов по добыче и монетизации запасов газа в Ненецком автономном округе. Доля «Роснефти» в совместном предприятии составляет 50,1%.
Проект «Печора СПГ» предполагает разработку двух месторождений Ненецкого автономного округа — Кумжинского и Коровинского, совокупные запасы которых по российской классификации составляют 165 млрд кубометров газа и 5,6 млн тонн конденсата.
«Роснефть» планирует построить завод «Печора СПГ» на базе гравитационной платформы. Сроки проектирования завода — 2018-2019 годы.
Компания определила три возможных участка для строительства завода в юго-восточной части Баренцева моря. Речь идет об участках, расположенных в районе поселков Тобседа и Вельт, а также в районе мыса Святой Нос.