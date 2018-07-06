Ещё
«Роснефть» сменила гендиректора оператора проекта «Печора СПГ»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Роснефть» сменила гендиректора оператора проекта «Печора СПГ» 

Rambler News Service 6 июля 2018
«Роснефть» сменила гендиректора компании «РН-Печора СПГ», созданной для проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Ненецком автономном округе, говорится в материалах «Роснефти». Новым руководителем компании назначен Михаил Скотских.
Ранее компанию возглавлял Дмитрий Агеев, который в 2016 году сменил на этом посту Александра Храмова (брата первого заместителя главы Минприроды РФ Дениса Храмова).
«Роснефть» и группа «Аллтек» в декабре 2015 года завершили создание совместного предприятия «РН-Печора СПГ» для целей развития проектов по добыче и монетизации запасов газа в Ненецком автономном округе. Доля «Роснефти» в совместном предприятии составляет 50,1%.
Проект «Печора СПГ» предполагает разработку двух месторождений Ненецкого автономного округа — Кумжинского и Коровинского, совокупные запасы которых по российской классификации составляют 165 млрд кубометров газа и 5,6 млн тонн конденсата.
«Роснефть» планирует построить завод «Печора СПГ» на базе гравитационной платформы. Сроки проектирования завода — 2018-2019 годы.
Компания определила три возможных участка для строительства завода в юго-восточной части Баренцева моря. Речь идет об участках, расположенных в районе поселков Тобседа и Вельт, а также в районе мыса Святой Нос.
Rambler News Service: последние новости
Туроператор «Аврора-БГ» приостановил работу Цукерберг обошел Баффета в рейтинге миллиардеров Bloomberg «Мираторг» нарастил производство свинины на 0,4% за полгода
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили12
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой8
Россия может остаться без военного транспортника54
Посидим дома: почему россияне не едут за границу32
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа23
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение