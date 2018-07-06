«Роснефть» сменила гендиректора оператора проекта «Печора СПГ»

«Роснефть» сменила гендиректора компании «РН-Печора СПГ», созданной для проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Ненецком автономном округе , говорится в материалах «Роснефти». Новым руководителем компании назначен Михаил Скотских.

«Роснефть» и группа «Аллтек» в декабре 2015 года завершили создание совместного предприятия «РН-Печора СПГ» для целей развития проектов по добыче и монетизации запасов газа в Ненецком автономном округе. Доля «Роснефти» в совместном предприятии составляет 50,1%.

Проект «Печора СПГ» предполагает разработку двух месторождений Ненецкого автономного округа — Кумжинского и Коровинского, совокупные запасы которых по российской классификации составляют 165 млрд кубометров газа и 5,6 млн тонн конденсата.

«Роснефть» планирует построить завод «Печора СПГ» на базе гравитационной платформы. Сроки проектирования завода — 2018-2019 годы.