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«Роснефть» создала три «дочки» для работы в Мозамбике
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«Роснефть» создала три «дочки» для работы в Мозамбике 

Rambler News Service 6 июля 2018
«Роснефть» создала три дочерние компании для работы в Мозамбике, следует из материалов «Роснефти».
Компании RN Zambezi North Pte. Ltd, RN Zambezi South Pte. Ltd и RN Angoche Pte. Ltd зарегистрированы в Сингапуре. Компании были созданы в начале мая текущего года.
В конце мая 2018 года министр иностранных дел и сотрудничества Мозамбика Жозе Пашеку заявлял, что республика рассчитывает в течение года подписать соглашение с «Роснефтью» и ExxonMobil по разработке месторождений газа на севере страны.
В 2015 году «Роснефть» и ExxonMobil сформировали консорциум для участия в 5-м лицензионном раунде Мозамбика. По результатам подачи совместной заявки в октябре 2015 года консорциум был объявлен победителем по трем блокам (А5-В, Z5-C и Z5-D), расположенным на шельфе страны.
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