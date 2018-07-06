«Роснефть» создала три «дочки» для работы в Мозамбике

«Роснефть» создала три дочерние компании для работы в Мозамбике , следует из материалов «Роснефти».

Компании RN Zambezi North Pte. Ltd, RN Zambezi South Pte. Ltd и RN Angoche Pte. Ltd зарегистрированы в Сингапуре . Компании были созданы в начале мая текущего года.

В конце мая 2018 года министр иностранных дел и сотрудничества Мозамбика Жозе Пашеку заявлял, что республика рассчитывает в течение года подписать соглашение с «Роснефтью» и ExxonMobil по разработке месторождений газа на севере страны.

В 2015 году «Роснефть» и ExxonMobil сформировали консорциум для участия в 5-м лицензионном раунде Мозамбика. По результатам подачи совместной заявки в октябре 2015 года консорциум был объявлен победителем по трем блокам (А5-В, Z5-C и Z5-D), расположенным на шельфе страны.