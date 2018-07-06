S&P подтвердило рейтинги Газпромбанка и двух его зарубежных «дочек»

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило Газпромбанку и его ключевым дочерним организациям — Gazprombank (Switzerland) Ltd. и зарегистрированному в Люксембурге Bank GPB International S. A. долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента на уровне «BB+/B». Прогноз по рейтингам всех трех банков — «стабильный».

Как поясняется в релизе агентства, подтверждение рейтингов отражает его мнение о том, что Газпромбанк справится с влиянием все еще неблагоприятных экономических условий в течение горизонта прогнозирования. Показатели прибыльности банка за последние несколько лет восстановились после значительного снижения стоимости риска, что оказало позитивное влияние на показатели генерируемого банком капитала. В то же время S&P ожидает небольшого снижения процентной маржи в соответствии с тенденциями, отмечаемыми в банковском секторе, а также вследствие повышения конкуренции. В 2017 году процентная маржа составила около 3% на фоне сокращения расходов на привлечение фондирования.

Стоимость кредитного риска в 2017 году составила 0,7%. Благодаря тому, что банк намерен поддерживать умеренные темпы роста бизнеса в ближайшие несколько лет, а также обеспечивает достаточный уровень резервов на возможные потери по кредитам, эксперты ожидают, что показатель стабилизируется на уровне около 0,5% среднего совокупного кредитного портфеля.

Аналитики называют показатели капитализации Газпромбанка негативным рейтинговым фактором: коэффициент достаточности капитала, скорректированный с учетом рисков, составил около 4% в конце 2017 года. В ближайшие 12—18 месяцев коэффициент прогнозируется на уровне 3,6—4%.

Объем проблемных кредитов (просроченных более чем на 90 дней) стабилизировался на уровне 2,4% по состоянию на 31 марта 2018 года. Резервы превышают объем проблемных кредитов в 2,1 раза, следует из сообщения S&P. Эти показатели оказались лучше, чем агентство прогнозировало для российского банковского сектора в целом, и главным образом отражают ориентированность ГПБ на обслуживание крупнейших российских компаний.

Аналитики отмечают высокую готовность российского правительства и прямых акционеров предоставлять поддержку банку и ожидают, что власти будут прямо или косвенно способствовать укреплению капитализации Газпромбанка, чтобы обеспечить ему адекватный уровень конкурентоспособности на рынке.

«Стабильный» прогноз по рейтингам Газпромбанка отражает мнение S&P о том, что профиль финансовых рисков банка, особенно способность абсорбировать убытки, а также показатели качества активов, скорее всего, останутся в целом стабильными в ближайшие 12—18 месяцев.

Рейтинги Gazprombank (Switzerland) Ltd. и Bank GPB International S. A. приравнены к рейтингу материнского банка благодаря их статусу ключевых дочерних организаций для Газпромбанка, которым он будет предоставлять текущую и экстраординарную поддержку в случае необходимости.