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В Севастополе за полгода собрали 5 млрд рублей налогов
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В Севастополе за полгода собрали 5 млрд рублей налогов 

РИА Новости Крым 6 июля 2018
Фото: РИА Новости Крым
СЕВАСТОПОЛЬ, 6 июл — РИА Новости Крым. За первое полугодие налоговые органы Севастополя собрали 5 млрд рублей налогов. Об этом журналистам сообщила заместитель руководителя городского управления ФНС Светлана Голоденко.
"За первое полугодие 2018 года в консолидированный бюджет Севастополя поступило 5 млрд рублей налоговых сборов. Это на 14% или на 625 млн рублей больше аналогического периода прошлого года", — сказала она.
Она напомнила, что с этого года в Севастополе собирается налог на землю. Исчисления производятся сразу за три периода — с 2015 по 2017 год.
"Особенность нашего региона и Крыма — налог был исчислен тем физическим лицам, в отношении которых в налоговые органы поступили сведения из Севрееста (регистрации прав на земельные участки). По предварительным прогнозам, 35 тыс. налогоплательщиков должны будут уплатить порядка 15 млн рублей", — отметила Голоденко.
По ее словам, собственников земельных участков в городе значительно больше. Согласно российскому законодательству (6 ФКЗ), украинские документы сохраняют права владельцев земель в российском правовом поле без ограничений. «Тем не менее нужно приводить документы в соответствии с нормами РФ и заявлять свои права на землю и объекты капитального строительства в Севреестр», — призвала замглавы ведомства.
Пока в Севастополе не собирают имущественный налог на объекты капитального строительства. «Основная причина этого — отсутствие основного элемента налогообложения — кадастровой оценки (объектов капитального строительства). В 2018 году государственная кадастровая оценка проводится в отношении земельных участков. В отношении объектов капитального строительства кадастровая оценка запланирована на 2019 год. Первым налоговым периодом по уплате налога на имущество будет 2020 год и в соответствии с Налоговым кодексом его исчисление и уплата должны производиться в 2021 году — до 31 декабря», — пояснила Голоденко.
В УФНС ожидают, что за счет этого налога в городской бюджет будет дополнительно консолидировано около 1 млрд рублей.
В настоящее время имущественные налоги в Севастополе платят юридические лица. За первое полугодие 2018 года за счет этих сборов в казну поступило 252 млн рублей, что на 19 млн рублей больше, чем за первое полугодие 2017-го.
Кроме того, в этом году вырастет количество плательщиков транспортного налога. «В этом году 75 тыс. жителей нашего города получает уведомление об уплате транспортного налога, это на 10 тыс. больше, чем в прошлом году. Налог исчислен в отношении 98 тыс. транспортных средств, на 14 тыс. единиц техники больше, чем в прошлом году. Сумма налога в этом году составляет 176 млн рублей, что на 34 млн рублей больше, чем годом ранее», — констатировала Голоденко.
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