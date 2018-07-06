Экспорт вырос на 38%

За шесть месяцев с начала 2018 года Калужской таможней было задекларировано 865 тысяч тонн грузов. Как сообщили в пресс-службе Калужской таможни, внешнеторговый оборот увеличился на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года и превысил два миллиарда долларов. Импортные закупки выросли на 23%, а экспортные поставки — на 38%. По всем таможенным процедурам было оформлено более 37 тысяч деклараций, в федеральный бюджет перечислено свыше 26 миллиардов рублей. Кроме того, калужские таможенники в ходе совместных проверок с представителями других ведомств обнаружили 220 тонн санкционных продуктов. Запрещенные продукты были утилизированы, 40 тонн из них уничтожили сами таможенники.