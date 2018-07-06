«Медвежий» хор с Wall Street о Tesla

Investing.com — Tesla наконец выполнила свою еженедельную производственную цель с выпуском нового седана Model 3, но это не остановило некоторые фирмы с Уолл Стрит от скептических заявлений.

CFRA Research изменил свой рейтинг Теслы от удержания до продажи, поддерживая свою 12-месячную целевую стоимость акций на уровне 300 долларов.

В обращении к клиентам компания заявила, что они не считают производительность в 5000 машин операционно или финансово устойчивой.

Citi Research сохранил свой рейтинг и цену, но выразила опасения насчет устойчивой производительности.

Goldman Sachs подтвердил свой рейтинг продаж и прогноз цены в 195 долларов на ближайшие шесть месяцев, заявляя, что поставки Model 3 упустили «медвежьи» оценки компании.

Также JP Morgan перевыпустил заниженный рейтинг с целевой ценой в 180 долларов, сославшись на «более мягкую общую тенденцию поставок».

Опасения насчет Model 3 и финансов компании преследовали производителей электромобилей на протяжении нескольких месяцев.

Акции Теслы восстановились после резкой распродажи в марте и за год их положение существенно не изменилось.