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«Медвежий» хор с Wall Street о Tesla
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«Медвежий» хор с Wall Street о Tesla 

Investing.com Россия 6 июля 2018
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Tesla наконец выполнила свою еженедельную производственную цель с выпуском нового седана Model 3, но это не остановило некоторые фирмы с Уолл Стрит от скептических заявлений.
CFRA Research изменил свой рейтинг Теслы от удержания до продажи, поддерживая свою 12-месячную целевую стоимость акций на уровне 300 долларов.
В обращении к клиентам компания заявила, что они не считают производительность в 5000 машин операционно или финансово устойчивой.
Citi Research сохранил свой рейтинг и цену, но выразила опасения насчет устойчивой производительности.
Goldman Sachs подтвердил свой рейтинг продаж и прогноз цены в 195 долларов на ближайшие шесть месяцев, заявляя, что поставки Model 3 упустили «медвежьи» оценки компании.
Также JP Morgan перевыпустил заниженный рейтинг с целевой ценой в 180 долларов, сославшись на «более мягкую общую тенденцию поставок».
Опасения насчет Model 3 и финансов компании преследовали производителей электромобилей на протяжении нескольких месяцев.
Акции Теслы восстановились после резкой распродажи в марте и за год их положение существенно не изменилось.
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