Майнинговая компания Bitmain оценена в $12 млрд

Китайская майнинговая компания Bitmain завершила раунд финансирования серии B, в ходе которого она была оценена в $12 млрд, пишет CoinDesk со ссылкой на издание Caixin. По информации китайского бизнес-СМИ, которое ссылается на анонимные источники, знакомые с условиями сделки, точный объем привлеченных средств неизвестен, однако он может находиться в промежутке между $300 млн и $400 млнСреди инвесторов финансирования анонимный источник назвал китайское подразделения венчурной фирмы Sequoia Capital, американский хедж-фонд Coatue и сингапурский правительственный инвестиционный фонд EDBI. Отметим, что в июне старший аналитик компании Bernstein оценил стоимость компании в районе $10 млрдОколо года назад Bitmain привлекла $50 млн в ходе раунда финансирования серии A, который возглавили Sequoia Capital China и IDG Capital.Caixin также отмечает, что в настоящее время Bitmain проводит раунд финансирования в подготовке к выходу на IPO и может планировать выпустить свои акции на Гонконгскую фондовую биржу в будущем. Хотя это не первое сообщение о готовящемся IPO, если эта информация соответствует действительности, то Bitmain окажется еще одной китайской майнинговой компанией, решившей выпустить свои ценные бумаги на биржу. Ранее Canaan Creative и Ebang Communication подали заявки на проведение IPO на Гонконгской фондовой бирже.Bitmain занимает сразу несколько ниш в биткоин-индустрии, а именно ∎разработка и производство ASIC-майнеров, непосредственный майнинг через собственные пулы и сервис облачного майнинга. Однако основным источником дохода китайской компании Bitmain специалисты называют производство ASIC-майнеров для биткоина, так как Bitmain смог занять целых 70-80% рынка. Цена на AntMiner S9 приблизилась к $5 тыс. во время декабрьского роста цены биткоина. И несмотря на то, что сейчас индустрия переживает кризис, у Bitmain достаточно средств, чтобы с этим справиться. Аналитики из исследовательской компании Bernstein выяснили, что закупки Bitmain составляют 2-3% прибыли тайваньского производителя полупроводников TSMC. "В 2018 г. Bitmain, вероятно, останется лидером в производстве ASIC-майнеров и внедрит 10— и 7-нанометровые чипы, что сделает компанию пятым по величине покупателем 7-нанометровых чипов от TSMC. Спрос Bitmain на такую продукцию будет сравним со спросом гигантов Qualcomm, HiSilicon и AMD", ∎ — ∎сказано в докладе Bernstein.